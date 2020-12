Recuperacion di 32% di e cantidad di pasahero cu a sali for di Aruba, pero cantidad di pasahero ta 35% menos cu e forecast

Na November 31,431 Revenue Generating Passengers (RGPs / Pasaheronan cu ta genera entrada) a biaha for di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA Airport) pa diferente destinacion. Esaki ta 38% mas cu October 2020. Na November 28,480 pasahero a biaha pa Merca, 130 pa Canada, 1,288 pasahero pa Europa y 1,345 pasahero pa Antiyas Hulandes. 188 pasahero a sali tambe riba buelonan humanitario pa destinacionnan den Latino America. E cifranan pa November 2020 ta 35% menos di loke a premira den e forecast pa e luna aki y compara cu 2019 AUA Airport a recupera 32% compara cu e mesun luna na 2019.

Un averahe di load factor (LF) pa salida (cantidad di asientonan ocupa abordo di un avion na momento di sali for di AUA Airport) di 48% (excluyendo de-densificashon di e avion) pa e mercado Mericano a ser raporta entre November 1 te cu November 30, 2020, mientras e LF pa e mercado Europeo tabata na 43%.

Durante November, AUA Airport a procesa un averahe di 16 buelo pa dia, compara cu 35 buelo durante di e mesun luna aña pasa. Pa December 2020 AUA Airport ta premira cu lo procesa aproximadamente 60,000 pasahero cu lo sali for di Aruba. E estimacion aki ainda lo por wordo afecta door di restriccion di biahamento cu ta aplicabel na diferente destinacion y tambe e efectonan di e pandemia en general rond mundo. Ta spera un recuperacion di aproximadamente 57% pa December 2020 compara cu December 2019 basa riba e cifranan actual.

“Nos tabatin hopi moveshon di buelo den e di dos luna di e temporada winter 2020/2021, pero e load factor ainda falta pa recupera mas compara cu loke a wordo premira. E habrimento di e frontera cu Latino America y Caribe y e regreso di vuelonan di TUI y e aumento di vuelonan di KLM na December lo percura pa no salmente mas buelo pero tambe mas pasahero cu lo haci uzo di nos aeropuerto. Nos ta spera cu nos cifra premira pa December lo bira un realidad cu e extra empuhe di vuelonan y cu e buelonan indica door di e aerolineanan partner lo continua manera ta plania pa e fin di e aña aki y pa 2021,” asina Joost Meijs, CEO Aruba Airport Authority N.V. a bisa.

Basa riba e ultimo indicacionnan ta spera cu AUA Airport lo termina e aña recuperando 35% – 40% di trafico di salida compara cu fin di aña 2019.

