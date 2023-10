Colegio di Supervision di Universidad di Aruba ta anuncia cu a base di acuerdo mutuo, Rector prof. dr. Viola Heutger ta tuma despedida entrante 1 di November venidero.

Durante su temporada como Rector, varios desaroyo positivp a tuma lugar na Universidad, entre otro:

• Introduccion di dos programa di nivel Master nobo den “Governance & Leadership” y “Sustainable Engineering”.

• Acuerdo entre universidad na Hulanda, Corsow, Sint Maarten y Aruba pa intercambio di studiante.

• Expansion di facilidad cu reorganisacion di Centro Educativo Cristian, pa logra integra un aula pa les, oficina administrativo, y cafetaria, y e inicio di renobacion di Maria Convent.

• Desaroyo di varios curso y presentacion relevante pa comunidad di Aruba na The Center of Lifelong Learning.

Esfuerso di prof. dr. Heutger a contribui na colaboracion internacional pa Universidad di Aruba cu ta beneficia studiante y enrikece investigacion academico. Colaboracion regional a resulta den un MOU cu Universidad di Corsow, Universidad di St. Maarten, y Instituto Pedagogico Arubano.

Heutger lo muda pa Europa unda e lo sigui su carera academico, incluyendo duna les na “Summer School on European Private Law” na Universidad di Salzburg y lo participa na conferencia internacional na Paris, Pisa, y Palermo.

E Colegio di Supervision ta gradici Viola Heutger pa su contribucion na Universidad di Aruba den ultimo dos aña.