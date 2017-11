Recordatorio pa aplicacion pa extencion orario di tienda 2018

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DAECI) kier recorda tur comerciante pa haci nan peticion relaciona cu extension di orario pa tienda pa publico pa 2018.

Segun e “Landsverordening Winkelsluiting” un tienda ta prohibi pa ta habri pa publico riba diadomingo y dianan di fiesta, y di dialuna pa diasabra promer cu 6’or di mainta y despues di 6.30 di atardi.

Den e cuadro di e maneho di gobierno pa stimula inversion y actividadnan economico e tiendanan lo por bin na remarca pa dispensacion pa por habri tambe riba diadomingo y dianan di fiesta, di 9’or di mainta te cu 10’ or di anochi y di dialuna te cu diasabra di 6.30 di atardi pa 12’or di anochi.

Pa haya un dispensacion di e prohibicion pa por keda habri mas laat y/of riba diadomingo y dianan di fiesta, mester entrega un peticion por escrito dirigi na DAECI, acompaña pa un zegel di AWG.8,- y uno di AWG.4,-. E dispensacion di e prohibicion ta valido pa ful aña 2018.

Riba “Dia di Labor” no ta duna dispensacion pa un tienda habri pa publico, pues riba e dia aki e tiendanan mester ta cera conforme e “Landsverordening Winkelsluiting”.

Tur esaki no ta conta pa tiendanan cu ta situa den un hotel cu tin hotelvergunning, pa cual e “Landsverordening Winkelsluiting” no ta aplicabel.