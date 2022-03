SETAR ta recorda tur cliente cu entrante 1 di april 2022 lo tin cambio di e Domain Name System (DNS) di Setarnet. Clientenan cu tin un router of DNS programa manualmente lo mester cambia pa e IP adresnan nobo prome cu e fecha di 1 di april.

E siguiente IP adresnan lo descontinua y wordo reemplasa cu IP adresnan nobo:

IP adres bieu IP adres nobo 209.88.128.25 186.189.1.25 209.88.128.26 186.189.63.26

Pa loke ta SETAR su ADSL modems, Cablenet modems y ONTs, e cambio lo wordo haci automaticamente. Esaki den caso cu clientenan no a override e automatic mode pa esaki por sosode. Clientenan cu tin DNS manualmente programa den nan router of switch, computer, laptop, etc., lo mester haci e cambio den nan IP adresnan manualmente. Tambe por ehempel clientenan cu tin un sistema di camara na cas y/of un fixed IP adres. Pa mas informacion di con pa configura e DNS riba diferente device, bishita e pagina https://www.setar.aw/dns/. Pa cualkier pregunta of mas informacion, por yama nos Contact Center na 127.

