Recordando 50 aña di fayecimento di Dr. Martin Luther King

MEMPHIS, Merca- Awe, 4 di april ta cumpli 50 aña di e morto di Martin Luther King, Jr., despues di a wordo asesina pa un tiro. Na e momentonan ey, King tabata den e balcon di un motel na Memphis, Tennesse. E pastoor y lider di e libertadnan civil na Merca, a muri na edad di 39 aña.

Dia 4 di april, 1968 pa 6 or di atardi, e icono di e lucha pacifico a cay despues di a wordo impacto pa un francotirado , mientras e tabata saludando su siguidonan. Entre su causa, tabata e reduccion di un pobresa y fervientemente contra di e guera di Vietnam.

Un sirbishi priva a wordo teni diamars na e misa unda cu Dr. King a duna su discurso “I’ve been to the mountaintop” e anochi prome cu su asesinato.

E fecha di nacemento di Martin Luther King ta un dia festivo y King ta wordo considera un heroe.

Pero durante su vida e tabata wordo mira como un figura controversial y tabata wordo considera pa gobierno Mericano como un agitado peligroso.

Dr King, conoci pa hopi Mericano como MLK, a wordo mata pa un francotirado mientras cu e tabata para den su balcon durante un biahe pa Tennessee pa protesta contra e pago malo di e trahadonan sanitario.

Un ceremonia di ponemento di krans a wordo teni na Chicago, un ciudad cu a wordo sacudi pa protestanan violento despues di e asesinato di Martin Luther King.

Diamars anochi tambe na Memphis’ Mason Temple Church of God in Christ, unda cu e la tene un discurso e anochi prome di su asesinato, yiu muhe di Dr. King, Reverendo Bernice King a papia di e dificultadnan pa a tene rouw pa su tata den publico.

“Bo ta mirando dos mucha cu a perde nan tata”, Rev. King a bisa, despues di cu su ruman homber Martin Luther King Luther King III a bin para banda di dje den e culpito.

“Ta importante pa wak dos di e muchanan cu 50 aña pasa a perde nan tata na man di un bala asesino ” Rev King, kende actualmente tin 55 aña a bisa.

“Pero nos a sigui padilanti. Tene nos den boso oracion pa nos ya cu ainda nos ta den proceso di duelo pa un mayor cu ainda nos mester dera”.

Haciendo echo di e palabranan di su tata, el a bisa e invitadonan den e audiencia: “algun dia nos lo uni nos mes na Martin King y bisa ‘Finalmente liber, finalmente liber, danki Dios Tata cu porfin nos ta liber”.

Mas laat den un tweet el a quote e poeta Mericano, di color skur, Maya Angelou, cu diaranson lo a cumpli 90 aña, bisando di su tata, “bo por y bo lo ta miho pasobra cu bo a existi”.

Den un mensahe di video, ex president Barack Obama a bisa “tanten cu nos ta sigui purba, e alma di Dr. King lo sigui regociha”.

Belnan a zona den henter e pais 39 biaha, na honor di e cantidad di añanan cu Dr. King a biba te cu 19:01, marcando e momento cu el a wordo tira mata.

