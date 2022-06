Diaranson mainta e caminda nan pa bo yega rotonde WVB via di tur banda, pabou, pariba, pazuid y panort tabata cera pa Polis. Por a tuma nota di un cantidad di polis y otro perona e.o fiscal di ministerio publico encarga cu trafico y su personal, abogado di e compania domesa, polis tecnico pa saca potret, y un ex polis di trafico cu a traha na polis añanan atras y hasta cu drone pa tin imagen for di halto.

Esaki ta trata di e accidente fatal cu a sosode 28 di april 2022, unda den oranan di mainta un truck di domesa a pasa riba curpa di un ciclista cu tabata pega riba su truck momento cu e chauffeur ta bay subi caminda. Un video a bira viral cu a keda graba pa un cas den cercania y tabatin hopi speculacion, cu sigur a pone cu e fiscal a opta pa reconstrui e accidente aki bek.

E reconstruccion a tuma luga unda fiscal presente y polisnan y un personal sinta den e truck pa wak si di berdad por a mira via su banda drechi unda e ciclista tabata. E reconstruccion a tuma luga algo menos cu 1 ora. Unda e polisnan di trafico hunto cu e chef lo tin traha un rapport amplio pa entrega esaki na Ministerio Publico y asina fiscal ta declara kende ta culpabel den e accidente fatal aki.