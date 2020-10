Reclassering: ‘E momentonan aki ta ideal pa stimula mas participacion den famia’

Manera conoci, nos ta den ‘Reclasserings Week’ cual ta un siman unda Stichting Reclassering Aruba ta hopi bezig cu conscientisacion riba trabaonan cu reclassering ta cumpli cune durante añanan. Directora di Stichting Reclassering Aruba Sra. Seraida Pemberton-Leonard ta, mirando cu nos hobennan ultimamente ta bao hopi presion, Reclassering ta conseha

COVID19 a trece cune hopi cambio, anto hopi biaha hende no por cu cambio, nan ta rechasa cambio. Pero unabes bo cambia bo comportacion, na cierto momento bo ta bay accepta e cambio un tiki mas facil. Pa nos hobennan, e cambionan cu a bini ta hopi grandi mirando cu nos ta un comunidad cu ta biba hopi haciendo actividadnan pafo. Sinembargo e parti positivo ta cu el a duna nos e posibilidad cu hopi cos mas por wordo haci den famia. E ta yuda e famianan pa por haci cosnan mastanto den cas cu mayornan den famia.

#Entrevista E momentonan aki ta ideal pa fortalece nucleo familiar Posted by MasNoticia.com on Friday, October 23, 2020

“Den pasado, famianan tabata hopi mas cerca di otro, bo tabata wak hopi hobennan tabata creativo, y mi ta kere ta bira tempo cu ya cu ta limita e hobennan pa bay afo, pa e mayornan cu den pasado sa di a haci cierto cosnan creativo na cas, pa cuminsa stimula e hobennan pa haci mas cos na cas y cu famia”, segun sra. Pemberton-Leonard. Nos ta hopi consciente cu tin hopi cos negativo a bini cu e COVID19 crisis, pero segun Reclassering, e parti positivo ta kico bo ta haci cu e cambionan y kico e kiermen pa bo famia.

Hopi mayor tambe ta duna nan yiunan obhetonan tecnologico manera laptop, telefon etc anto e hoben ta isola su mes, unda e ta keda aleha mentalmente of psicologicamente di su famia, cual e por bira adicto na dje tambe. Pues ta conseha e mayor pa limita uzo di aparatonan aki pa e hoben, stimula mas participacion den famia. Tin mayornan cu a perde trabao of ta bini cansa di trabao y e dianan aki ta mas frustra, pero segun Reclassering mester wak e parti positivo di e situacion: cu por inverti mas tempo cu yiunan y haci mas cosnan como famia, uzando e temporada aki pa reforsa e nucleo familiar.

Lo por experiencia impacto di COVID19 otro aña

Na Reclassering, e forma di traha obligatoriamente tambe a cambia pa motibo di COVID19. E cantidad di personal cu tin na oficina tambe mester a evalua, cu no por tin tur hende na oficina mirando cu a constata cu na trabao e contagio ta mas grandi. Pues Reclassering su sistema di traha a cambia unda cu nan ta bay hopi na e casnan di cliente of via Whatsapp call, Zoom, bayendo over na un otro sistema di traha pa asina tog por monitor y tin contacto cu clientenan. Tambe, nan tin e tarea di raporta over circumstancianan personal di cliente na Ministerio Publico. Pues hopi biaha bo no por bay e hoben su cas pero bo ta haci e via video call pa tog por tin un bista di e persona.

Aworaki Reclassering no ta wak tanto e efecto di e COVID19 pasobra el a caba di yega, pero nan ta mira cu nan tin cu cuminsa prepara pasobra e efecto lo bini despues. Aki un par di luna lo por experiencia mas pasobra aworaki tog hende tin un tiki entrada, of nan tin savings cu nan ta lorando cu ne, yudando otro, pero ora e reservanan cuminsa caba, e tension lo cuminsa subi. “E ora bo lo wak mas efecto den e parti di criminalidad pa cu e impacto di COVID19. Mi ta pronostica cu pa otro aña nos mester ta un tiki mas alerta, nos lo wak mas den e ramo penal e efectonan di COVID19”, e directora ta splica.

Comments

comments