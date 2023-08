Delta Aruba Leo Club, Un club di hoben nan entre 18 & 30 aña cu ta wordo patrocina pa Aruba One Happy Island Lions Club cu ta haci actividadnan di servicio durante nan tempo liber pa esnan mas necesita den nos comunidad. Door di duna e hoben e oportunidad di sirbi su comunidad, e ta crea experiencia y asina ta forma nan mes como lidernan pa futuro.

L- iderazgo

E-xperiencia

O-portunidad

Durante un merdia hopi ameno, Delta Aruba Leo Club a huramenta y instala Directiva pa e aña fiscal 2022- 2023. E ceremonia a conta cu grato presencia di e representante nan di e siguiente club nan di servicio di Aruba:

Lions District Governor 35N 2023- 2024; Lion Ivan Croes

Presidente di Aruba Lions Club; Lion Rubin Ponson

Presidente di Alpha Leo Club, Leo Club of Aruba Aruba; Leo Alysha Roga

Leo Advisor Aruba Leo Club ; Lion Liza Roberts

Presidente di Kiwanis Club of Aruba; Sr. Jokoeza Hooplot

Presidente di Women’s Club of Aruba; Sra. Reina Geerman

Presidente di Rotary Club of Aruba; Sr. Luis Oduber

Presidente di Kiwanis Club of Palm Beach; Sr. Daniel Aguirre

Presidente di Kiwanis Club of San Nicolas; Sra. Esther Gomes

Acto oficial di huramentacion di e Presidente 2023- 2024 a wordo haci door di District Governor Lion Ivan Croes. Despues di esaki District Governor a pasa pa huramenta y instala e directiva nobo 2023-2024 cu ta consisti di e siguiente persona nan.

Presidente: Leo Ronan van Putten

Vice Presidente: Leo Kimberly Geerman

Secretaria: Leo Shykia Maduro

Tesorero: Leo Cedric Tilma

Director: Leo Alex Alvarado

Director: Leo Tanisha Dania

Director : Leo Michael Croes

Leo Advisor: Lion Vanessa Olive

Tambe e Presidente di Delta Aruba Leo Club Leo Ronan van Putten a otorga un Leo Award of Honour na: Leo Michael Croes pa su dedicacion y servicio durante e aña fiscal 2022-2023. Por ultimo e Presidente saliente di club patrocinador Lion Eugene Dubero a anuncia cu Leo Ronan van Putten a wordo nombra Leo of the year 2022-2023 pa MD35 cu ta inclui Aruba, Bonaire, Curacao, Bahamas y club nan di Florida. E medalla a wordo duna pa e Leo Advisor di e aña Lion Carla Martinus.

Club patrocinador Aruba One Happy Island Lions Club kier a gradici y felicita e directiva saliente pa e bon trabou haci durante e aña cu a pasa y ta desea e directiva nobo di Delta Aruba Leo Club tur clase di exito pa 2023- 2024.