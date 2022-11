Diahuebs anochi na e crusada di Caya Juancho Kock y Rondweg un homber coriendo den su jeep a constata cu huma ta saliendo for di dilanti di e vehiculo y a para di biaha bati alarma na autoridad. Di biaha centro di alarma a despacha un truck di brandweer cu a sali for di Tanki Flip, polisnan tambe a keda dirigi. Bomberonan cu a presenta di biaha a topa cu e auto na candela y a drenta accion di biaha pa combati e candela rapidamente. E candela a keda domina, segun e chauffeur di el a caba di cumpra e auto for di un hende y haye cu e situacion aki.