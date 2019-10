Recherche di Cuerpo Policial ta rabia pasobra ainda no tin solucion concreto pa nan situacion

Miembronan di departmento di recherche a tene un walk out un biaha mas despues cu siman pasa nan a sali pafor tambe. Nos a papia cu presidente di sindicato SPA Sr. Jose Dirksz kende ta duna informacion riba e situacion aki. E presidente di SPA a bisa cu den oranan di mainta nan a wordo yama pa presenta urgentemente na warda di polis na Macuarima departamento di Recherche a tuma decision pa sali pafor un biaha mas. Informacion cu SPA ta dispone di dje ta cu apesar cu Minister di Husticia, Mr. Andin Bikker a duna di conoce siman pasa cu e departamento di Recherche lo bai Wayaca, SPA tin informacion cu ni un centimeter di trabao a keda haci riba e facilidad aki te cu pa e departemento por bai ubica su mes eyden y esey a haci cu e trahadonan a dicidi pa sali pafor un biaha mas pa demostra nan mal contento. Dus kico ta e problema cu manera tur hende sa December ta drenta y contratistanan ta bai cu vakantie tambe pues si no caba e trabao na tempo esaki lo bai keda atrasa. Pero tambe e otro problema ta cu manera 1 di Januari, 2020 habri aki ta bin e temporada di Carnaval dus e problemanan ta bai keda acomula so. Y departamento di Recherche tin su trabaonan cu e mester cumpli cune y e ora e idea di e walk out ta pa wak si por haya atencion di Gobierno pa wak si por bini un solucion concreto pa e departamentonan husticial principalmente pa e distrito di Oranjestad. Pasobra e walk out aki ta poniendo un efecto negativo pa loke ta e servicio cu e departamento mester duna na comunidad. Loke ta haci henter e situacion aki di departamento di recherche mas fastioso ta e hecho cu Ministerio Publico ta exigiendo pa trabaonan keda cla pa loke ta investigacionnan pero mirando cu e departamento no tin un oficina adecua pa eherce nan trabao, e ta bira mas bien un frustracion grandi serca e trahadonan. “Basicamente nan ta casi rementa pasobra nan ta haya presion di Ministerio Publico, Cuerpo Policial y pueblo y te akinan nada ta wordo haci. Pesey nan a dicidi awe cu nan ta walk out. Nan ta exigi di Minister Andin Bikker un respuesta concreto ki dia ta drenta den e edificio di Wayaca”, Sr. Jose Dirksz di sindicato SPA a declara. Pa loke ta contactonan, Sr. Dirksz a mustra cu nan a reunion cu leiding di KPA y nan ta compronde e dolornan cu tin y consecuentemente a tuma contacto cu Gobierno pa informa di loke ta pasando. E presidente di sindicato a bisa cu si no bin solucion concreto e accionnan aki lo sigui y lo wordo intensifica te ora cu definitivamente bini un solucion.

