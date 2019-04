Recaudacion di fondo di Centro Educativo Recreativo pa sigui cu nan proyecto

Muchanan cu ta bin e Centro Educativo di Centro di Famia Piedra Plat ta muchanan di Scol Secundario cu ta bin pa tuma les di canto, pa haci huiswerk, y tambe diferente instrumento.

Centro Educativo tin un lista di espera pa cual nan ta haci e actividad aki pa recauda fondo pa nan por scapa e ruimte.

Sra. Joanne Ridderstap, boluntario di Centro di Famia Piedra Plat, a splica cu e fundacion aki existi 9 aña, pero e proyecto mes tin 3 aña.

Muchanan ta interesa den diferente vak, varia for di Spaño, Rekenen, Wiskunde, etc. E bijles ta cuminsa for di mas o menos 3 or te cu atardi.

Pa inscribi por bin personalmente na Piedra Plat, na e oficina. Y tambe asina por haya mas informacion, si kier wak unda e lesnan ta wordo duna, cual no ta un problema.

Actualmente nan tin mas o menos 200 mucha, y nan tin un lista di espera di mas di 100 mucha. P’esey e actividad di e weekend aki pa caba cu e espacio cu nan tin y asina por sigui yuda duna guia na mas mucha tambe.

Un y tur ta invita pa tuma parti na e actividad aki, ariba diasabra, 27 di april, ariba dia di Rey.

Bini uno, bini tur na Centro di Famia Piedra Plat.

