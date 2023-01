Rebecca Eman tabata un invitado special durante e prome edicion di e NEW YEAR’S MEET-UP EVENT organisa pa Plataforma Hobenan Profesional. Rebecca Eman ta un young profesional cu a studia economia na Eramsus Universiteit, y despues a continua cu su meastria den financial management na Universidad di Utrecht. Rebecca Eman ta familiar cu e panorma politico Arubano y a convivi momentonan politico impresionante cu su famia. Rebecca Eman ta subrina di lider di partido AVP y Lider di fracion di partido AVP den Parlamento di Aruba, mr Mike Eman. Rebecca Eman a cautiva e atencion di e publico presente cu su personalidad autentico a inspira nos pa pensa na manera disticto tocante aspecto nan economico di Pais Aruba.

Rebecca Eman a presenta un concepto economico cu ta garantisa e progreso y bienestar di tur cuidadano cu ta forma parti di nos comunidad. Apesar cu e concepto economico di un “economy for the common good” no ta un pensamento politico nobo, den e ulitmo decada nan e pensamento aki a recobra relevancia. Rebecca Eman e subraya cu e maneho economico di nos Pais mester ta basa ariba cooperacion, comunidad y e bon comun di cada cuidadano. E obhetivo di nos economia mester ta pa realisa e bon comun, den cual cada cuidadano por participa den e prosperidad di nan Pais. Rebecca Eman e enfatisa e punto aki;

“The goal of the economy is not only to maximize profit, but to obtain the common good”

E systema economico actual ta uno defectuoso den cual e prosperidad ta keda concentra den un grupo limita den nos comunidad. E systema economico a produci hopi inigualdad, desmotivacion, y hopi inhusticia den e trato di nos empleadonan. Esnan cu ta labora den position nan mas margina, mester mira con e ehecutivonan ta acomula rikesa mientras cu e prosperidad no ta traduci su mes den recompensa y beneficionan mas husto pa e clase laboral. Rebecca Eman a demanda pa e generacion nobo asumi su responsabilidad pa redefini nos systema economico di tal manera cu e ta sirbi “the common good”.

Rebecca Eman a indica cu nos mester cambia e manera cu nos ta determina crecemento economico. E GDP no ta indicativo pa e calidad di bida, prosperidad of progreso di nos cuidadanonan. Balor nan manera dignidad humano, husticia social, sostenibilidad ecologico, tranparencia y dialogo mester ta e base ariba cual nos ta bay construi e economia cu ta sirbi e bon comun!

E bon comun ta reta nos pa tene den consideracion e bienestar di cada cuidadano cu ta forma parti di nos comunidaidad. E pensamento di prosperidad pa un grupo limita a hasi cu normanan manera solidaridad, empatia, cooperacion y dialogo a bay perdi. Nos tin e oportunidad pa recupera tur locual a bay perdi si nos enfatisa nos maneho economico y general ariba e “Common Good” di nos Pais. E ta bay rekeri di un esfuerso collectivo pa nos por realisa esaki pa motibo aki nos mester enfoca menos ariba nos deseo na egoista y enfoca mas ariba un bienestar comparti. Hunto nos mester move di un “ I “ pa un “We” Society.