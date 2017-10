Rebaho di prijs di awa y coriente ta depende di e prijs di fuel

E prijsnan di fuel actualmente ariba mercado e diferencia no ta grandi, pero ta depende di ki prijs hay’e na Aruba. Sr. Luis Oduber, director di WEB NV ta amplia.

Si tira un tubo atrobe na ki prijs esun cu instala e tubo, ta bende Aruba e gas. Si depende ariba un liña di gas, pero si na otro banda, nan cera e liña of algo, lo mester switch bek pa un back up na diesel. Pero diesel ta un fuel hopi caro. WEB tin diferente scenario cu nan ta studiando y naturalmente esakinan ta bay rekeri inversionnan y den cuadro di nan mesun energia, renewable, sustainable, affordable, etc. E parti di sustainable mester ta cu e no mag di tin un efecto cu ta aumenta tarifa na e cliente. Dus si e ta mantene of baha e tarifa, e ta un proyecto cu ta haya un “go ahead” di parti di WEB.

Plannan cu tin actualmente, Aruba 2019-2020 lo por haya un rebaho di prijs di coriente te hasta awa ta un pregunta cu a wordo haci na Sr. Oduber, pero segun Sr. Oduber tur cos ta depende di e prijs di fuel y un parti di esaki ta gehedged. SI por haya fuel mas barata, esey lo tin su efecto den e tarifanan. E prijs di fuel ta determina grandemente, e tarifa cu ta bende na pueblo.

Unico cos cu por haci awo, ta di sinta warda kico ta bay ta e desaroyonan pa 2018. Actualmente si tin combersacionnan cu refineria, y cu Utilities y tambe cu otro suppliernan pa locual ta gas natural. Ta keda sondea e posibilidadnan ya cu panort di Aruba ta pendiente di kico ta bay sosode cu e desaroyo di exploracion. No por bay cera un contract di suministro di gas, cu ta contractnan di mas di 10 aña. Y no ta bay cera un contract mientras cu por haya esaki den bo mesun teritorio. Actualmente WEB ta na un crusada unda cu tin diferente caminda cu por bay. Esaki ta rekeri hopi reunionnan prome cu tuma decisionnan, ya cu decisionnan cu wordo tuma lo tin su efecto pa hopi añanan largo.