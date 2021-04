Reanuda for di Juni 2021: Inicio lento di turismo crucero pa Aruba

Manera nos tur por a ripara ta cu e industria di crucero a paralisa desde inicio di e pandemia aña pasa na maart. Anuncio cu a wordo haci recientemente ta cu Aruba ta den e itinerarionan di parti di Celebrity Cruise Lines cu lo re-inicia servicio entrante juni awo. Sinembargo ainda no tin fecha concreto riba re-inicio di operacion desde e puertonan mas importante pa e region Caribense, esta e puertonan den Sur di Florida.

Pa loke ta e perspectivanan, e mesun categoria di proyeccionan cu ta wordo uza e aña aki pa e turismo cu ta yega Aruba cu avion, ta wordo uza pa turismo crucero cu ta e tres tipo di proyeccion: ‘conservativo’, ‘cautelosamente optimista’ y ‘optimista’.

Na e momentonan aki nos destinacion ta spera entre 55 mil pa 150 mil bishitantenan crucero pa e aña aki. Esaki ta pone cu nos ta den e cuadro conservativo pa turismo crucero pa 2021. E itinerario cu ta inicia na juni tin como homeport St. Maarten dus asina por wak cu companianan crucero ta coopera den diferente region mundial incluso nan ta reanuda servicionan den e region Caribense. Esaki nan a haci na Asia caba, como tambe na Israel, pero nan ta sali nabega e ora for di otro puertonan cu no ta puertonan Mericano. Pues e parti di CDC su anuncio ta hopi importante pa reanuda servicionan for di puerto Mericano y for di unda Aruba ta haya mayoria di su bishitantenan crucero.

A.T.A. den colaboracion cu Aruba Ports Authority ta sigui traha riba mas posibel adicion pa e lunanan durante e temporada di herfst entre otro cu Royal Caribbean Cruise Lines y Norwegian Cruise Lines. Recien tawatin diferente reunionnan cu a tuma luga cu diferente lineanan crucero y speransa ta cu por anuncia cruceronan adicional cu tambe por tin Aruba inclui den nan itinerario. Awo e enfoke ta riba finalisa protocolnan pa cu turismo crucero y por mira tambe cu di parti di Centers for Disease Control & Prevention (CDC) di Merca a indica cu nan ta poniendo mas atencion riba e protocolnan pa cu e industria specifico aki.

Ta bon pa recorda cu e industria di crucero ta pendiente pa CDC aproba e recomendacionnan di e protocolnan relaciona cu COVID-19 pa barconan di crucero por reanuda operacion desde puertonan den teritorio Mericano. E situacion di e barconan cu por mira staciona den nos waf ta un asina yama ‘warm lay-up’ cual kiermen cu e barco ta riba un standby, wardando riba instruccion na momento cu operacionnan re-inicia. E actividad aki ta produci cierto entrada pa nos economia entre otro unda e barconan ta abastece nan productonan localmente. No tin turista riba e barconan pero solamente e minimo na tripulante (skeleton crew) y nan mester cumpli estrictamente cu tur protocol local y internacional pa loke ta e pandemia actual.

Localmente Aruba tambe ta preparando pa reanudacion di yegada di turismo crucero y dialogonan ta andando entre A.T.A., Aruba Ports Authority y Ministerio di Turismo cu tur esnan cu ta forma parti di e industria crucero na Aruba.

E dialogonan aki a wordo haci previamente cu e industria di avion y stakeholders di diferente seccionnan cual a wordo informa di e protocolnan mas detaya. E lunanan binidero ta wordo uza pa prepara debidamente pa e prome bishita crucero cu ta inclui huespednan y tripulacion cu ta riba e barco cu ta completamente vacuna. Manera ya conoci, e vacuna ta wordo duna na personan cu ta ariba 18 aña y ademas mester presenta cu resultado di un test negativo prome cu subi e crucero. Adicionalmente, e barco su capacidad ta wordo limita cu 50% di e cantidad di pasaheronan – cu ta inclui tambe un cantidad reduci di e tripulacion. Aruba ta inicia na un manera gradual y hopi lento y ta monitorea con esaki ta bay. Ta trahando riba dos posibel otro opcion pa temporada di herfst cu ta lunanan unda nos destinacion normalmente no ta haya hopi bishita crucero pues esaki ta un reinicio pa nos por sigui cu e recuperacion di e industria den un forma gradual.

Comments

comments