Realiza bo cas cu e campaña ‘Perfect Pieces, Perfect Mortgage’ di Aruba Bank. E campaña aki ta diseña, pa e cliente cu kier cumpra, construi, of refinancia su cas. Sea bo kier realiza bo prome cas, of ta desea di “upgrade” bo cas existente, nos Mortgage Advisors ta cla pa guia e cliente, paso pa paso, den cada fase di e proceso.

Sra. Lizani Wever, Manager Retail Sales and Services, ta comparti, “Nos campaña “Perfect Pieces, Perfect Mortgage” ta diseña pa haci bo propio cas un realidad. Nos ta ofrece tarifanan competitivo, financiamento cu ta fit cu e situacion di cada persona, e opcion di cumpra awor y cuminsa paga despues di 6 luna, y financiamento cu por bai te cu 30 aña. Aplica awe mes riba www.arubabank.com/perfectmortgage, y explora tur beneficio y tuma e prome paso pa realiza e

cas di bo soño.”

Tambe, e campaña di “Perfect Pieces, Perfect Mortgage”, ta ofrece e cliente oportunidad pa gana CASH PRIZES: Probecha di e oferta special aki cu ta valido te cu dia 30 di juni, 2024. Pues, tur aplicante desde awe te cu dia 30 di juni, 2024, ta participa pa gana! Lo reparti un total di 30 mil florin den premio. E premio mayor lo ta AWG. 15,000, segundo premio lo ta AWG 10,000 y lo saca 5 ganador tambe di cada un AWG 1,000.- CASH.

Bo tin plan pa refinancia bo cas existente? Pa cliente existende tin e opcion di cumpra awor y cuminsa paga despues di 3 luna. Pa aplicante cu ta desea di refinancia un suma di AWG. 50,000 of mas, tambe ta participa pa gana un di e premionan si aplica prome cu dia 30 di juni, 2024.

Pa aplica ta facil, simplemente, traha bo cita via nos E-Appointment. Bishita www.arubabank.com/perfectmortgage y scoge e fecha di bo preferencia. Especialmente pa e promocion aki, tambe ta brinda oportunidad pa traha cita ariba diasabra, 20 di april y 4 di mei, 2024, for di 9 AM pa 1 PM na nos sucursal na Camacuri.

Sigi nos host, Larissa Bermudez, y su entrevistanan cu nos Mortgage Advisors, y ricibi recomendacion y conseho pa abo tambe por logra bo propio cas. Tur cos ta cuminsa asina bo registra aki: www.arubabank.com/perfectmortgage.

Aruba Bank ta compromete na yuda bo tuma e mihor desicionnan pa bo bira e doño di bo propio cas. Registra awe mes y descubri con Aruba Bank por yuda bo pone e “perfect pieces” hunto, pa asina abo por logra ta doño di bo propio hogar.