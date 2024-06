Desde inicio di Gabinete Wever-Croes na 2017, Gobierno di Aruba ta haciendo tur posibel pa atende cu e problema delicado di abuso y abuso sexual di menor. Pa trece mas conscientisacion ainda den pueblo, Gobierno a decreta luna di april como Luna Nacional Contra Abuso di Mucha. Riba prevencion, ehecucion y conscientisacion, Gobierno hunto cu Comision Nacional di Abuso di Menor, organisacionnan y fundacionnan gubernamental y no gubernamental, ya a tuma diferente accion pa yuda preveni y combati e crimen grave aki contra nos muchanan.

Sinembargo, e ta un berdad hopi tristo cu e problematica aki ta cuminsa hopi cerca di cas mes, di esnan hopi cerca di un mucha. For di un estudio haci, ta alarmante e cifra y informacionnan obteni di casonan di abuso di mucha. 99% di casonan na unda muchanan ta wordo abusa sexualmente, ta wordo abusa door di personanan cu e victima conoce. E por ta un amigo di cas, of amiga of amigo di mama y tata, pareha nobo, door di omo, door di welo, of padrastro. Esakinan ta personanan cu ta cerca di e muchanan y kendenan e muchanan ta confia. Personanan kendenan a mayornan a confia pa laga nan yiunan den nan cuido.

Esaki ta un indicacion fuerte cu e problema mas serio no ta ley, Gobierno of hues. E problema mas serio ta den famia. Eynan nos mester enfoca. Eynan Gobierno no por drenta facilmente. Esey ta responsabilidad di cada famia, di cada persona cerca di e mucha cu e mucha ta confia. Por cambia tur ley pero si den famia e abuso sigui te hasta wordo permiti y tolera, nos ta sigui faya nos muchanan. Y ta hunto so nos lo preveni y combati e crimen aki contra nos menornan inocente.

“Nos mester confronta e berdad aki, aunke cu e ta incomodo y delicado. Abuso hopi biaha ta socode door di personanan di confiansa, personanan cu mester ta esunnan cu mester brinda proteccion na nos muchanan. Nos por cuminsa pa evita 99% di e casonan aki door di wak miho cu kende nos ta laga nos yiunan y reconoce señalnan den e mucha of den esnan cu ta wak pa e mucha. Door di ta consciente, acepta loke ta pasando, y door di accionnan preventivo, nos por traha pa un futuro caminda cada mucha ta crece den un ambiente liber for di e garanan di abuso. Nos muchanan merece miho”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.