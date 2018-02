Realidad di Finansas Publico

Despues di diferente reunion cu instancianan imparcial local y internacional ta un momento oportuno pa asina informa pueblo di e berdadero situacion financiero cu gobierno actual a hereda. E reunionnan aki a tuma lugar cu instancianan manera IMF, Directie Financien, Raad van Advies, Algemene Reken Kamer y CAFT. Segun Sr. Tjon, tur instancia ta constata y confirma cu e situacion actual financiero di pais Aruba ta uno desastroso.

E rason principal pa elabora riba e tema aki ta paso e partido cu tabata den gobierno ultimo ta proclama cu a logra e normanan stipula pa ley y tambe cu segun e rapport di ARA (Algemene Reken Kamer), cu ta un documento disponibel pa tur persona por haya pa lesa, nan a hiba un maneho responsabel y bon. Ademas di esaki a wordo bisa cu hasta IMF lo a pidi e partido awor den oposicion pa aporta y yuda gobierno actual cu un plan pa asina logra sana e situacion financiero. Di e reunionnan cu tabata tin cu varios instancia a sali varios informacion cu ta desmenti loke a wordo treci dilanti door di oposicion. Por ehempel IMF a laga sa cu nan a keda hopi contento cu e plan presenta door di gobierno actual pa loke ta trata e aanpak pa e situacion financiero y esaki lo wordo presenta pronto oficialmente. IMF tambe a informa cu a “trek aan de bel” di hopi trempan, mirando cu e plan y cifranan presenta door di e gobierno anterior tabata irrealistico. Sr. Tjon a dicidi di tuma contacto cu IMF pa asina pidi aclaracion tocante e diferente “uitspraken” cu a wordo haci. E ta importante pa sa si ta berdad loke ta wordo papia y en caso cu ta asina, den ki aspecto esaki ta asina. Paso e ta hopi straño cu ta proclama cu IMF ta pidi oposicion pa ayudo supuestamente, pero nan haya un mensahe hopi duidelijk cu nan maneho tabata irresponsabel. Falta di entrada structural y falta di baha e cantidad di gasto structural ta e rason pa e “financieringstekort”. Den e reunion cu tabatin cu staatssecretaris, el a expresa e mesun sentimento y preocupacionnan. Pero tambe el a mira e plan di gobierno actual y a keda contento cu esaki.

Pa loke ta trata CAFT, tabata duidelijk di nan ultimo rueda di prensa, cu e preocupacion nan ta grandi y cu e ta hopi cla cu e gobierno anterior a hiba un maneho irresponsabel y den ningun momento a cumpli cu e normanan stipula pa ley pa loke ta trata e maneho financiero di pais Aruba. Loke Sr. Tjon ta splica, ta con oposicion por bisa cu nan a cumpli cu e normanan stipula den ley pa reduci e debe nacional, pero e debe nacional a solamente sigui subi. Eynan caba ta mira cu tin un problema cu e ponencia di oposicion/gobierno anterior, cu obviamente no ta cuadra. For di fraccion di MEP, Sr. Tjon a pidi CAFT pa tene na cuenta cu e hechonan aki, pa ora di mira e plannan di e gobierno actual. Lo mester bin un restructuracion di e normanan, pa asina riba un manera realistico logra yega e normanan aki. Tur esaki ta esencial pa asina pueblo no sali perhudica.

Pa por logra sana e situacion financiero y tambe preveni situacion similar den futuro, ta importante pa respeta y balora e “”aanbevelingen” cu ta wordo haci door di nos instancianan imparcial, manera ARA. ARA a nombra varios conseho den nan rapport cu lo por wordo tuma den consideracion. Loke tambe mester tene na cuenta, ta cu si tabatin un parlamento berdaderamente critico, nos nunca lo a yega na e situacion actual cu ta existi. Segun conseho di ARA, e cambionan principal cu tin cu pasa ta traha un presupuesto di cifranan realistico, unda e ministernan por responsabilisa nan mes debidamente pa nan presupuesto y maneho, algo cu no tabata e caso den pasado. ARA tambe tin conseho pa parlamento. Segun ARA, parlamento mester ta mas critico riba e maneho di e ministerionan y profundisa nan mes y sea mas critico riba desaroyonan den e topico di finansas. Parlamento mester percura pa haya tur informacion obtenibel pa asina logra haci nan trabou debidamente.

Despues di a analisa tur e informacion y e ponencianan di oposicion, Sr. Tjon ta haci un apelacion na oposicion pa bin dilanti cu nan plan y nan ideanan, pa asina wak kico nan tin di ofrece. Como parlamentario cu deber prinicipal pa sirbi pueblo, Sr. Tjon y fraccion MEP ta warda porta habri pa asina logra traha hunto riba e bienester di pais Aruba. Ta di remarca si, segun Sr. Tjon, cu tur instancia imparcial, a confirma e hecho cu gobierno actual tin un plan y cu esaki ta uno realistico. Pero como politico cu no ta kere den “old school politics”, Sr. Tjon ta dispuesto di scucha y wak loke oposicion tin den nan plan nan pa asina mira porta un “samenwerking” pa asina realisticamente sana e situacion financiero di Aruba.

Comments

comments