Pa basta tempo caba mi a nota un campaña contra Airbnb y otronan similar. Prome ta cu pavia di Airbnb prijs di vivienda ta impagable, paso yen di stranhero ta cumpra cas na prijs halto, cual localnan no por paga. Esei ta mercado liber capitalista, vraag en aanbod. Minister nan y parlamentario nan, boso kier yuda e habitante cu un bon prijs, ofrece boso cas na 100 mil. Despues ta e hecho cu Barcelona a prohibi Airbnb, wel elimina Papiamento y ban papia Catalan. Kier copia solamente loke ta cumbini esnan den e campaña contra Airbnb. Despues ta belasting. Esaki ta un problema cu belasting kantoor mester antende, no ta e competencia di esnan cu ta contra Airbnb. Mi no ta wak ningun campaña pa preshona belasting kantoor pa paga bek miles di florin cu nos hendenan tin derecho di haya bek.

Ken ta beificia di Airbnb? Corda, e mercado grandi di bishitante nan cu ta keda na Airbnb ta esnan di menos recurso, cual ami ta yama nan middle class. Prome ta aerolinia nan, paso un ticket di 500 dollar ta pa e pober, middle class y rico. Nan ta hayando hopi viahero extra door di e mercado aki. Un middle class dificilmente por paga 300 dollar pa anochi. Cortando Airbnb, e mercado aki lo disaparece. Di dos ta e host nan cu ta haya algun cen di esaki, cual ta core den 80 pa 100 dollar pa anochi. Corda cu Aibnb no ta conta cu gardin, water front y otro “ameneties” cual resort nan si tin. Un persona cu por paga 300 dollar pa anochi hamas lo keda na un Airbnd, e ta “below” su standard. Otro tercera parti(nan) cu ta benifica grande mante ta car rentals. Pa keda na un resort, un bishitante no mester huur auto. Pa un Airbnb, esei ta essencial, nan mester huur auto of gasta na taxi. Tambe supermercado nan, restaurant nan, incluso McDonalds y similar ta haya extra negoshi di e bishitante middle class nan aki. Otro cu sigur ta beneficia ta hardware store mane Kooyman, paso nos Airbnb mester tin calidad, no cualkier rancho. Mester upgrade cama, baño, tin awa cayente, airco y asina por sigi menshona. Elimina Airbnb lo elimina tur e esakinan tambe.

Expanshon di kamber y condominio. Esaki ta algo cu sigur ta y lo sigi afecta e “bottom line” di e resort nan. E grupo aki si tin efecto grandi riba nan, paso esnan cu ta den e grupo aki ta high class y nan si por paga fasilmente 300 dollar pa anochi. E grupo di condominio aki tei caba ya no por hasi nada mas. Sigur nan lo surpasa e cantidad di kamber nan di Airbnb.

Preshon politico. Mi a wak den e dianan aki cu ta wordo bisa cu tin mas o menos 6000 Airbnb, tene cuenta cu e hende nan aki. Kita nan pan y nan lo recordabo na siguiente eleccion, cual ta 2 te 3 assiento. Ken realmente tin beneficicio si Airbnb wordo prohibi of limita na Aruba?

Alfred Croes

Un Arubiano cu ta host riba Airbnb cu ta biba na Aruba.