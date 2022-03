Horacio Oduber Hospital a tuma nota di anuncio oficial di e partida di dr. Peterson.

Na prome luga HOH kier expresa con lamentabel nos ta haya cu dr. Peterson a tuma e decision pa no regresa HOH. Hunta di Directiva di HOH di su banda a haci todo por todo pa evita e resutado final akipa e situacion cu tabata aden. Pa hopi aña dr. Peterson a brinda cuido cu cuerpo y alma na su ynos pashentnan. Nos tur na HOH y Aruba ta gradici esaki di curason. Un di e puntonan di discusion e ultimo aña tabata e escasez di colaboracion entre e ciruhanonan riba nos isla. Door di esaki a presenta situacionnan cu no ta safe pa nos pashentnan, cual oa UOAZV, asociacion di specialista ASHA, IVA y HOH tabata inaceptabel. Por lo tanto HOH a cuminsa na fin di 2020 conhuntamente cu tur stakehloder cu diferente combersacionnan bastante intenso y na final tambe un trayecto di mediacion. E speransa tabata pa yega na un situacion unda cu cuido safe di pashent por wordo ofreci door di bon comunicacion, acuerdonan interno optimal entre partidonan, cubri shift y mira y delibera/ consulta cu otro tocante pashentnan di otro. E base di tur esey ta un reglamento di ‘vakgroep’. Un documento cu ta contene acuerdonan cla di trabou y comportamento entre tur partido. Al contrario cu otro ciruhano, dr. Peterson no tabata di acuerdo cu forma ‘vakgroep’ y e reglamento di ‘vakgroep’. Pa e motibo aki aña pasa su persona mes a dicidi di pone fin na su colaboracion cu Hospital. Durante ultimo lunanan a trata todo por todo di busca solucion pa cu esaki. Sin embargo, esaki no a logra. E exigencianan di dr. Peterson pa cu UOAZV no tabata cuadra cu e puntonan di salida pa brinda un cuido safe, accesibel y eficiente. Mirando cu HOH ta e unico hospital riba e isla, un colaboracion entre HOH y otro ciruhanonan ta necesario pa mira, trata y opera pashentnan cu ta sigura. HOH ta sostene UOAZV den su firmesa y asina e proteccion di pashentnan na Aruba. Durante ultimo lunanan HOH a busca conhuntamente cu e ‘vakgroep’ di ciruhano solucionnan pa garantisa un bon cuido di pashent. Te cu dia di awe esaki a ser logra cu exito. Awo nos por bay over na contrata un ciruhano specialisa ‘fulltime’ pa e isla y ta spera di por yena esaki dentro di algun luna. Nos por imagina cu specialmente e pashentnan di dr. Peterson tin pregunta. Pa esaki por tuma contacto cu policlinica chirurgie di Hospital na 527 4280.

Comments

comments