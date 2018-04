Reaccion di Sr. Rocco Tjon riba vehiculonan nobo di cuerpo policial

Recientemente, lider di fraccion di MEP, Sr. Rocco Tjon MBA, a tuma nota cu Cuerpo Policial a wordo ekipa cu 8 vehiculo pa e departamento di trafico. Tambe a haya informacion cu 22 vehiculo lo wordo adkiri pa e departamento di “Algemene Politie Diensten”.

Na prome luga e ta importante cu Cuerpo Policial nan “wagenpark” ta wordo reemplasa, pasobra esaki lo eleva nan mesun siguridad den trafico. E discusion entre e mandatario actual y e ex- mandatario, kende lo a percura pa e vehiculonan aki ta uno ridiculo. Vehiculonan semper lo wordo reemplasa despues di tanto tempo, pasobra contractnan ta vence. Tambe por tuma como ehempel e “dual-factor theory” den cual ta splica cu material basico pa haci trabou, manera un auto di polis pa Cuerpo Policial, no lo eleva satisfaccion di e trahadonan, e ta solamente percura pa nan no demotiva (Herzberg,1964).

E discusion mester bay riba e puntonan cu si e vehiculonan aki di berdad lo percura pa e polisnan por haci nan trabou miho, cu mas siguridad y na final di dia si e ta contribui na brinda un miho servicio pa pueblo. Personalmente, ta lamenta cu e vehiculonan no ta ekipa cu tecnologia, tecnologia comun den diferente Cuerpo Policial rond mundo, cu ta haci’e posibel pa polisnan por traha y print rapportnan standarisa mes ora. Tambe a traves di e tecnologia aki, for di den e sistema hancra den e vehiculo e polis lo por haya informacion mes ora a traves di un computer. Tecnologia asina lo haci e trabou mas safe y lo haci’e posibel pa por brinda un miho servicio na pueblo.

Nos tin entendi cu den e “bestek” di e 22 vehiculonan cu ta na caminda, scogi door di e mandatario actual of esun anterior, tampoco a tene cuenta cu e aspecto aki. Esaki ta di lamenta. Durante campaña e punto aki a wordo treci pa dilanti y riba mi facebook page por wak e idea aki den e clip titula “Innovacion y Tecnologia”.

Pronto lo trata presupuesto y como fraccion di MEP nos lo entrega un mocion den cual lo urgi gobierno pa por lo menos un vehiculo di “Algemene Politie Diensten”, den cada districto wordo ekipa cu e tecnologia aki, pa asina por combati criminalidad mas eficiente, eleva e siguridad di nos coleganan polis y eleva e servicio pa comunidad.

