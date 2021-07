Reaccion di RAIZ riba reunion di begroting den Parlamento di Aruba

Diabierna mainta Parlamento di Aruba a cuminsa trata e begroting di pais Aruba pa aña 2021. Nos tur sa cu e begroting aki mester a yega Parlamento di Aruba mas tarda 1 september 2020 y mester a wordo aproba mas tarda 15 di December 2020. Apesar cu e proceso ey no a bai segun e terminonan stipula den Constitucion di Aruba y Ley Comptabilidad, nos di RAIZ ta conciente cu sin un begroting lo yega un momento cu ningun gasto y tampoco inversion lo por wordo haci mas. Debenan grandi lo no por wordo paga y esaki ta bira un debacle financiero di cual tur lo sinti e consecuencia. Un paro asina na finansas publico ta afecta tur sector den nos pais na un forma drastico. Pa rond af e capitulo aki nos di fraccion di RAIZ a entrega 108 pregunta na Gobierno di Aruba y asina nos cumpli cu nos responsabilidad como miembro di Parlamento di Aruba ya cu Pais Aruba no por sigui funciona sin un begroting aproba.

Awe mainta e reunion den Parlamento di Aruba mester a cuminsa 09:00 manera acorda cu tur fraccion y dor cu reunion a inicia y ningun hende no a scirbi nomber pa hiba palabra den e reunion Presidente a sera e sprekerslijst. Na e momento cu Presidente di Parlamento a constata esei y a schors e reunion pa e miembronan di Parlamento di Aruba revisa un nota van wijziging cu Minister di Finanzas e entrega. Ora nos a regresa den sala di Parlamento di Aruba, nos a ripara cu e miembronan di fraccion di AVP y di Accion21 a bandona sala di Parlamento di Aruba como protesta contra e decision di Presidente di Parlamento di Aruba pa cera e sprekerslijst.

Manera e reunion a continua fraccion di RAIZ a pidi un punt van orde y a informa Presidente di Staten cu fraccion di RAIZ no ta di acuerdo pa laga e reunion continua sin cu e otro fraccionnan haya e oportunidad pa hiba palabra si nan ta desea esei. Fraccion di RAIZ ta di opinion cu un ley asina importante manera esun di begroting mester wordo trata den Parlamento di Aruba cu presencia di tur miembro di Parlamento di Aruba. E posicion aki a wordo tuma tambe dor di miembro di Parlamento di Aruba, señora Marisol Lopez Tromp. Despues di e punt van orde di fraccion di RAIZ, Presidente di Parlamento a reevalua su decision.

Ta hustamente dor di e punt van orde di fraccion di RAIZ, e fraccion di AVP, Accion21 y MAS por a hiba palabra den sala di Parlamento di Aruba. E ponencia di miembronan di fraccion di AVP cu RAIZ ta hunga un wega politico pa silencianan NO ta berdad! Solamente dos miembro di e fracccion di AVP a haci uzo di e oportunidad y despues di a hiba palabra nan tur dos tambe a bandona sala di Parlamento di Aruba. Enbez di hiba debate den sala, a scohe pa hiba debate riba Facebook mientras ta nan tin un obligacion pa ta den Parlamento di Aruba y representa pueblo di Aruba, especialmente un reunion asina importante. Parlamentario señor Miguel Mansur di Accion21 despues di a hiba palabra si a keda den sala di Parlamento di Aruba, mescos cu fraccion di MAS, MEP y nos di fraccion di RAIZ.

Awe nos por a mira e politica tradicional ta di gaña rabia pa despues bandona pia di trabou. Di nos parti nos di RAIZ scohe pa delibera cu e Presidente di Parlamento y yega na un solucion. Esaki ta politica nobo, esta para pa bo principionan y e fraccion di RAIZ a para pa tur e otro parlamentarionan pa nan por participa den e reunion di Parlamento di Aruba y pa nan hiba palabra. Nos ta lamenta cu e fraccion di AVP a opta pa no uza a oportunidad y despues a ta trata na troce e berdad. E bon di nos politica nobo ta cu technologia ta di nos banda y e ta haci possible cu tur hende por mira pa nan mes e grabacionnan di e reunion den Parlamento di Aruba.

