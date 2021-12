Pa medio di e comunicado di prensa aki, plataforma RAIZ ta reacciona pa cu su Minister Ursell Arends, Minister Geoffrey Wever, Parlamentario Raymond Kamperveen y Parlamentario Raymicheline Raymond, kier pone pueblo di Aruba na altura cu nos no ta comparti e decision di a firma e acuerdo entre WEB Aruba NV y Eagle LNG.

Nos a informa nos partner den coalicion basta siman atras caba, cu nos no ta di acuerdo cu un contract cu LNG. Mirando cu ta trata un contract di 20 aña, pa un fossil fuel.

Ademas no tabata tin transparencia con e procedura a bai y no tin garantia pa haci e transicion pa Hydrogen den un termino corto como fuente di energia moderno.

Nos no por compronde con un entidad estatal ta bai firma un acuerdo di 20 aña cu tin efecto pa ful e comunidad di Aruba, sin cu a aproba esaki den Conseho di Minister (Ministerraad) y sin cu e Minister di Energia a bai Parlamento di Aruba pa duna un splicacion y verifica cu Parlamento di Aruba ta aproba un contract di asina un enbergadura. RAIZ a boga pa Hydrogen y esei a wordo acorda tambe entre RAIZ y MEP den e Plan di Gobernacion 2021-2025. Mirando cu ambos partido ta reconose Hydrogen como e fuel di futuro, e procedemento aki ta linea recta contra di e pensamento aki.

Ministernan di RAIZ a reuni cu Parlamentarionan di RAIZ y unanimamente a dicidi cu e firmamento di e contract mester wordo postponi te ora un investigacion profundo tuma lugar pa asina sigura cu e proceso a wordo dirigi correctamente y cu e cuidadanonan di Pais Aruba no ta wordo perhudica.

Tur esaki por causa hopi daño na miedo ambiente y stroba e transicion pa Hydrogen

Ora RAIZ a jama pa informa Minister Croes pa postpone e firmamento, el a contesta cu e contract tabata firma caba y cu e ”signing ceremony” ta simbolico.

RAIZ como partner di coalicion a pidi pa un investigacion tuma luga inmediatamente y despues cu e investigacion finalisa RAIZ lo evalua ki decision ta tuma y si ta necessario pa tur envolvi responsabilisa nan mes den Parlamento di Aruba.

Comments

comments