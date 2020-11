Reaccion di prome minister tocante grupo di sindicato

Reaccion di prome minister pa situacion di sindicato Awe prome minister sra. Evelyn Wever – Croes a duna su reaccion pa locual ta trata e dos situacion di grupo di sindicato pa ultimo dos siman.

E ta bisa dos siman pasa grupo abou liderazgo di sindicato FTA caminda ‘cosnan a Sali for di man’ caminda un algun persona a forsa nan mes pa drenta. E mandatario a bisa cu no ta trato cu ta acepta, pa motibo cu semper tabata habri cu sindicato pa tende nan preocupacion, den entrega di manifiesto.

“Nos ta atende cu sindicato y sinta cu nan pa asina dialoga”, e ta bisa. For di e situacion cu a pasa dos siman pasa, ta compronde cu tabatin mal comunicacion, aunke e ta bisa cu no ta pa hustifica pa usa forsa y palabra pa insulta hende sinembargo a yega na un palabracion cu sindicato FTA cu no lo pasa mas.

Pa locual ta siman pasa, sindicato SADA, SPA y SIMAR, e mandatario ta enfatisa cu nos ta den un pandemia di Covid-19 caminda su persona no lo sali na unda tin aglomeracion di hende. Pa motibo cu no ta di acuerdo cu hopi hende ta bin hunto cu por ta un riesgo y no lo pone su mes na un posicion cu no ta duna bon ehempel.

Segun e mandatario ora grupo di sindicato kier expresa nan preocupacion of haci entrega na manifiesto por manda un mensahe caminda lo haci palabracion na unda of con lo topa pa haci entrega. Caminda un of dos persona di sindicato lo sinta pa atende cu esaki. Sra. Evelyn Wever – Croes ta remarca cu locual a pasa diabierna no tabata necesario.

Tin manera pa palabra y orden pa atende cu tur situacion. “Mester duna un bon ehempel como lider y nan manera lider sindical”, e ta expresa. E ta comparti cu sindicato nan preocupacion tabata cu ambtenaar su cortamento den salario. E mandatario a bisa cu pa e motibo aki e fiansa cu Hulanda ta importante pa asina por paga e salario di tur trahado.

Comments

comments