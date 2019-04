Reaccion di Ministerio Publico riba declaracionnan di reportero local

Ministerio Publico di Aruba a tuma nota di relatonan den prensa relaciona cu actuacion di un trahador Arubiano di un news site durante un reunion di Inter American Press Association (IAPA) na Colombia.

Normalmente Ministerio Publico no ta reacciona riba noticianan den prensa tocante casonan penal cu ta andando.

Sinembargo, mirando cu den e asunto aki un sospechoso den un caso penal a haci acusacionnan fuerte riba un podium internacional contra instancianan gubernamental di Aruba y cu no a check tur dos banda di e noticia (hoor en wederhoor), Ministerio Publico ta haya cu ta importante pa enfatiza cu -na huicio di Ministerio Publico- e ponencianan publico di e sospechoso no ta cuadra cu e resultadonan di e investigacion penal te awor, y bao di e resultadonan aki ta cay tambe e declaracionnan haci pa e propio sospechoso den e investigacion.

E investigacion no tin di haber na ningun manera cu e trabao periodistico di e sospechoso.

Ministerio Publico ta referi na su relatonan di prensa di 30 di oktober 2018 (‘Drie journalisten aangehouden in onderzoek’), di 6 di november 2018 (‘Invrijheidstelling derde verdachte portofoon-zaak’) y di 8 di november 2018 (‘Invrijheidstelling vierde en vijfde verdachte portofoon-zaak’).

Ademas e Procurador-General di Aruba a reacciona na november 2018 por escrito riba preguntanan di Inter American Press Association relaciona cu e detencion di e tres periodistanan.

Finalmente Ministerio Publico ta informa cu e intencion ta pa hiba e casonan penal contra e sospechoso en cuestion Corte na mitar di e aña aki.

Comments

comments