E rapport di SQS riba funcionamento di Departamento di Cultura (DCA) no a “keda scondi.” E ta un rapport traha pa duna e Minister di Cultura un bista amplio y profesional di kico realmente tabata pasando na DCA.
Basa riba e rapport aki nos a cuminsa tuma e desicionnan necesario pa por cuminsa mehora locual pa hopi aña no tabata bay bon na DCA desde su comienso ora a bin cambio di Instituto di Cultura pa Departamento di Cultura, mas di 45 aña pasa.
Pasonan a wordo tuma y hopi mas mester pasa pa asina DCA por bay sostene e industria creativo di Aruba, como parti di e seis (6) sectornan prometedor pa diversifica Aruba su economia manera splica den e rapport “A strong and resilient economy 2019-2022.”
“Mi ta spera cu Mike Eman como e Minister di Cultura nobo di Aruba, por sigui traha cu e mesun pasion cu nos a haci esaki pa cultura di Aruba. E investigacion pa mehoracion na DCA ta haci caba, awo Eman por sigui haci e cambionan necesario na bienestar di Aruba su Cultura y e sector creativo di Aruba,” ta palabranan di ex Minister di Cultura Xiomara Maduro.