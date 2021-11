Un di e logronan di Gabinete Wever-Croes 1 tawata e introduccion rapido di FASE, ora cu nos pueblo a wordo impacta economicamente dor di efectonan di e pandemia di COVID-19. FASE a percura pa esnan cu a perde entrada legalmente, lo por a bin den remarce na un sosten financiero. Hopi di esnan cu no ta paga belasting, dus esnan cu ta traha ‘zwart’ a cai den ‘bijstand’ pasobra nan no por a hay FASE. Manera a ser anuncia caba, awor FASE a yega na su final. Gobierno kier introduci ‘Aruba Kier Traha’. Pero Parlamento atraves di commision fiho di Labor lo invita ‘Aruba Kier Traha’ pa bini splica e detayesnan y introduccion aki.

Necesidad di un plan concreto

Lo ta interesante pa sa kiko lo ta e rol di e plataforma entre comercio y esnan cu no tin FASE mas y esnan den ‘bijstand’. Tevreden ta kere cu ta un oportunidad perfecto pa tin un plan concreto y fuerte como pais pa e gruponan aki cu mas a sufri perdida den e pandemia aki.

Kisas ta un oportunidad pa un modelo unda cu nos por yuda e desaroyo di e comerciante nobo tambe y na mesun tempo baha e grupo di ‘bijstandtrekkers’ den termino largo. Si implementa un modelo unda cu ‘bijstandtrekkers’ ta haya coaching y ta participa den e proceso laboral manteniendo nan ‘bijstand’ pa un tempo, esaki lo costa e comerciante menos cen, y lo dune e chens pa fortifica su negoshi. Basta cu despues di un tempo stipula, e comerciante lo tuma e persona den loondienst y asina ta yega un paro na e ‘bijstand’ y e job coaching.

Cu un modelo den e direccion aki, segun mi tur partido ta sali beneficia, segun Tevreden. “E persona cu a perde trabou, esun cu no ta ricibi FASE mas, esun cu ta haya ‘bijstand’, e negociante y gobierno mes. Un plan asina ta brinda un trayecto di jobcoaching cu garantia di mantene su ‘bijstand’ pa un tempo, cu e convenio cu e lo bira fiho despues di un tempo serca e negoshi y sali di ‘bijstand’.

Asina aki e comerciante lo por hala rosea y crece bira fuerte sin mester worry cu gasto completo di personal den prome temporada despues di e pandemia. “Asina nos ta yuda mas cu un partido y alaves duna gobierno e espacio pa baha e cantidad di ‘bijstandtrekkers’ pa futuro, Tevreden a termina bisando.

