Diasabra y Diadomingo awor lo bira e re-apertura di California Lighthouse. For di den luna di Maart e faro a sera su portanan. Den luna di Juni cuminsando diasabra awor e faro lo ta habri unicamente ariba diasabra y diadomingo for di 10 or di mainta pa 5 or di atardi. Den luna di July lo evalua e dianan y orario cu lo habri. E fin di siman aki ta un bunita oportunidad pa asina bishita e monumento aki cu famia completo.

Ta importante pa menciona cu e reglanan di hygiena y distanciamento social lo ta na vigor. Den e siman cu tabata tras di lomba a tuma lugar un limpiesa amplio. Tambe a desinfecta e parti paden den su totalidad y a instala e.o ‘Hand Sanitizers’, Stickers di distanciamento social y avisonan di prevencion. Mester menciona tambe cu California Lighthouse a logra di haya e seyo di ‘Aruba Health & Happiness Code’ den forma di ‘Pre-Check’.

