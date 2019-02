RDA: Proyecto Citgo ta un proyecto hopi atractivo

Diabierna mainta, señor Alvin Koolman di RDA, durante rueda di prensa, a duna informacionnan hopi amplio riba e desaroyonan di e proyecto Citgo Aruba. Señor Koolman a cuminsa pa duna un sinopsis di con cos ta te cu awo cu e refineria mas bien pasobra segun señor Koolman ainda e informacionnan no ta wordo comprendi y tampoco ta bay corectamente cu ta haci tambe cu e proyecto no ta wordo comprendi tampoco corectamente.

Na 2012, Valero a cera pa motibo cu e facilidadnan na Aruba como un refineria no tawata rendabel. Aruba su refineria no tawata produci gasolin y diesel cuanan ta productonan esencial pa cualkier refineria traha financieramente responsabel pa mantene den operacion y pa tin ganashi pa e shareholders. Pa haya companianan pa bin inverti den e refineria di Aruba ta hopi dificil pa motibo di inversionnan grandi cu tawata rekiri siendo cu Aruba mes no tawata produci e productonan principal esta gasolin y diesel.

Señor Koolman a indica, cu un manera cu Aruba por sobrevivi den e mundo di refinacion y produccion di crudo, si uza e mesun facilidadnan cu Valero a laga atras, start e up, rehabilite, y bira un mehorado di crudo. Un crudo di mas pisa cu tin, segun señor Koolman ta esun di Faja di Orinoco di Venezuela cu tin un reserva di mas o menos 300 mil miyon bari y apenas nan ta produci 1.2 miyon bari. Y e economia di Venezuela ta depende di 99 prociento di produccion di crudo. Esaki ta haci cu un proyecto asina caminda cu no ta inverti den procesonan nobo, pero gewoon rehabilita e refineria, ta hacie un proyecto masha atractivo. Mas ainda si hacie den un periodo di 16 pa 18 luna y despues produci crudonan adicional pa Venezuela.

Señor Koolman ta indica cu si mester haci mesun cos cu un refineria, e gasto pa habri Aruba como un refineria actualmente ta core entre 700 pa 800 miyon dollar. Si por start e up riba pitch manera antes, e no ta factibel pasobra e perdida ta mas grandi ainda. Por lo tanto lo mester un linea di gas. E costo e ora pa start up e refinera na Aruba ta 1.2 mil miyon dollar. Pero si kier hacie como refineria, esaki lo costa entre 2 pa 2.5 mil miyon dollar mas. Esaki ta haci, segun señor Koolman atractivo pa motibo cu relativamente cu 1.2 mil miyon por start up e refineria.

Esaki ta e motibo cu Citgo Aruba a bin na remarke. Nan a bin avalue, y a firma pa opera y rehabilita e refineria como upgrader y start e up como un upgrader di un period di 4 aña.

4 aña tawata un proceso pa motibo cu nan mester a haci hopi gasto pa evalua e costo. Tambe tawata tin problemanan cu sanccionnan. Aunke cu e proyecto riba su mes tin un pago di apenas 1.5 pa 2 aña di periodo, pero pa haya e placa necesario pa start e up, Citgo mester a bay busca esaki. Na augustus 2017, a bin sancionnan extra unda e regimen di Maduro di Venezuela a haci mas dificil ainda pa haya e placa pa start e up. Desde 2016, e reto di mas grandi tawata busca e fiansa necesario pa start up e proyecto aki. A bin varios evaluacionnan pero e sancionnan semper a keda un peso principal.

Segun señor Alvin Koolman, cu aunke cu e proyecto ta hopi atractivo, e geopolitica den e regimen Maduro ta haci cu ta casi imposibel pa haya un instituto financiero pa haci e proyecto aki factibel.

Den e e ultimo aña, hopi estudionan a wordo haci di e plannan cu por bin. E plannan como un refineria, señor Koolman ta indica, semper ta mustra hopi dificil pero omo upgrader e ta mustra mas atractivo. Si kita e refineria for di Citgo pa Aruba mes opere, no solamente ta cuasa un breech pero lo mester bolbe Venezuela pasobra e crudo Venezolano ta e uniconan cu por worde upgraded.

