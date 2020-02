RDA: Periodo di transicion di refineria

Pa kita cierto incertidumbre cu por tin pa locual ta e status di e refineria na San Nicolas, en particular pa locual ta trata e negosacion cu tin andando entre Gobierno di Aruba, RdA y CITGO, como tambe e efecto cu un traspaso di CITGO pa RdA lo por tin riba suministro di producto petrolero pa cu Aruba, RdA lo kier comunica lo siguiente.

Partidonan ta den e ultimo fase di e negosacionan pa suspende e contractnan cu CITGO pa asina RdA tuma over e facilidadnan bek. Sinembargo, tanten cu e negosacionan no keda cla, RdA no tin autorisacion pa opera e facilidadnan y consecuentemente no por asumi ningun rol pa cu mantencion di e equiponan cu ta rekeri esaki tampoco. CITGO mientras tanto ta keda responsabel pa ful e facilidad te ora cu traspasa esaki bek na RdA.

Actualmente ta ricibi un promedio di un barco pa luna cu fuel pa Aruba, sea pa WEB of pa mercado local. CITGO ta encarga cu desembarcacion di e productonan aki y ta apropiadamente equipa pa cualkier incidente:

• Tin un refinery fire-chief den servicio y tur empleado riba shift tin certificacion di first responder.

• Tur oil boom ubica den lama na shoreline ta funcional y ta wordo bishita durante e shift su daily routine check. Cu ayudo di un vacuum truck tur zeta acumula ta wordo haci limpi y acumula den

un tanki.

• Refineria / RdA tin tur equipo, quimico y material necesario pa por aresta un spill riba lama.

• Den caso di un spill mas grandi riba lama, lo contact y request e barco Sentinel di NRC pa

asistencia. Esaki lo por jega Aruba rapidamente pa sigui duna e respons necesario.

Pa locual ta e terminal, esaki actualmente no tin actividad di transshipment. Consecuentemente casi tur tanki den e terminal na Wickland ta bashi. E tankinan cu si tin producto den nan ta di un cantidad hopi abou. Por cierto, tur e tanki nan aki ta situa den un dijk cu lo evita cu cualkier escape di producto lo por yega lama.

Si acaso tog tin un escape di producto for di e facilidadnan na tera, pues cu esaki surpasa e dijknan y cu esaki yega lama, e oil boomsnan lo mester por contene esaki. Si acaso e boomsnan tampoco logra contene e escape di producto, lo usa e tugboat pa combati e spill cu chemical dispersion.

Pues, concluyendo, RdA ta preparando pa tuma over e facilidadnan bek unavez cu partidonan firma un acuerdo. Den e periodo transitorio CITGO lo sigui opera e facilidadnan y garantisa suministro di producto. Na momento cu partidonan yega na un acuerdo y traspasa e facilidadnan pa RdA, RdA lo tin un grupo certifica cu tur equipo y material pa sigui garantiza suministro di fuel pa WEB como tambe pa e mercado local. Alaves RdA lo ta equipa pa por controla cualkier incidente, incluyendo situacionan di candela y/of di escape di producto.

