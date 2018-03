RDA mester controla su gastonan mas miho

Refineria di Aruba RDA NV ta doño di tu e terenonan di e refineria. Loke tin como tereno e tin tambe na ekiponan ariba dje. Esaki el a wordo gehuur cu CITGO. Sr. Richard Eman, di e Hunto di Comisario di Aruba ta amplia mas ariba esaki.

Loke cu RDA tin un vestigingsvergunning pe, ta pa maneha e propiedad y lease esaki cu CITGO y di otro banda, investeer capital dne e compania Fuels and Marketing Supply, cu ta un fuel dokter di RDA. Recientemente e contract di CITGO a bin den cuestion y loke Sr. Eman por bisa ta cu, basicamente loke nan tin cu haci awo ta traha cu kico nos tin.

Aruba no por afford di bay bek, bisa cu e contract ta bon of e contract no ta bon. Esey ta algo pa e politico nan haci. E contract cu CITGO ta uno cu ta hopi bentahoso pa CITGO pero uno dificil pa RDA. Pero mester traha cun’e. Awo cu CITGO a bisa cu nan no ta haya financiamento pa refurbish e refineria, lo mester wak kico ta bay haci. Pa otro parti Citgo a anuncia cu nan no ta hayando financiamento pa e refineria, caminda cu mester wak kico ta bay sucede y unda slow down lo keda un hecho pero si kier kibra e contract, no tin un plan B pa cu esaki. Lo mester sigui e desaroyonan.

Merca a pone un embargo riba e placa cu ta bay pa Venezuela y CITGO ta claim cu e embargo aki a spanta e bankeronan di financia e proyecto akinan.

Mas aleu Sr. Richard Eman a sigui bisa cu Citgo a puntra na gobierno di Aruba si lo por intermedia cu Departamento na Merca, pero den todo caso esaki lo cay bou decision di Reino Hulandes, ya cu nan ta handle cu Buitenlandse Betrekkingen.

Pa loke te e slow down, no por pone CITGO den default. E punto principal ta na October 2020, unda cu pa tempo ey, tur cos mester cuminsa funciona. E ora ey numa por actua. Pero awo cu a bin e slow down aki, Sr. Eman ta di opinion cu RDA lo mester reconsidera kico nan ta bay haci. Nan tin un staff enorme di hende y mester evalua si ta keda cu nan of con ta sigui di awo padilanti.

E placa cu RDA ta haya ta loke CITGO mester paga, cual ta tumando luga ainda. E placa ta drentando, pero pa cuanto tempo, niun hende no sa. Controla e gastonan di RDA, cu of sin CITGO, mester wordo haci. Pero awo cu a slow down, e ta bay ta mas precario. Mester haci un enfasis di con pa controla e gastonan mas miho, segun Sr. Richard Eman di RDA.

