RDA: A ricibi mas di 40 interesado den e destaho publico pa lease tanki di e terminal

No ta un secreto cu Gobierno di Aruba conhuntamente cu Refineria di Aruba N.V a bolter anฬƒa den pleno discucion pa cu e futuro di e consorcio cu e ex operador di nos refineria Citgo. Ta den e disputanan aki a sali na cla cu Citgo lo no por carga e gastonan mas pa sigui opera e terminal y ni tampoco cumpli cu e promesanan haci pa cu e refineria. Dia 29 di februari 2020 tur facilidad a bay bek den man di Refineria di Aruba NV.

Esaki sigur a pone un peso enorme riba e fluho financiero di RdA NV, pero uno necesario pa por sigui garantiza suminstro di productonan petrolero local.

RdA NV a introduci un compania subsidiario bou di e nomber di Terminal di Energia Aruba (TdEA) cual di prome dia a sa di mantene y coregi situacionnan cu un riesgo di seguridad halto y extremadamente precupante cu e compania Citgo a laga atras. Esaki te ainda ta bay segun prioridad di e fondo disponible.

Algo cu sigur ta halto riba e lista di prioridad ta e seguridad y continuacion di e operacion di e waf cu ta ricibi e carga di fuel pa mercado local. Ta trahando duro riba inspeccion y plan detaya pa bai haci e reparacionnan necesario.

Ta di remarca cu durante e negociacionnan tabata tuma lugar niun esfuerzo no a wordo haci pa mantene esaki den un condicion aceptabel y e waf lamentablemente a bay hopi atras.

Mientras Citgo tabata presente RdA NV no por a drenta e refineria pa metiga e situacion y ni tampoco traha riba otro posibel plannan pa e futuro di nos refineria.

Awor cu e acuerdo cu Citgo oficialmente a keda termina dia 30 di April 2020, Gobierno di Aruba conhuntamente cu RdA NV inmediatamente a inicia e esfuersonan pa start un otro pilar economico bek pa nos Pais.

Un di e esfuerzonan ta e negoshi di huur tanki den e terminal. Durante e ultimo lunanan a registra mas di 40 cliente cu a expresa nan interes den lease tanki pa almacena producto petrolero. Recientemente mundo a conoce un cambio drastico den mercado petrolero, unda crudo a sufri un caida grandi den prijs. Companianan renombra mundialmente den e mundo di petrolio ta buscando caminda pa warda nan producto. Esaki a crea e momento oportuno pa Aruba cera acuerdonan liher pa e terminal probechando e oportunidad unico aki. Bisando esaki mester tene na cuenta tambe e hecho cu mester cuminsa haci tur e trabounan necesario na e terminal pa asina garantisa cu e ta cla pa tuma e prome cliente na su momento.

Gobierno di Aruba y RdA NV a tuma e desicion pa haci un โ€œfast-track-tenderโ€ un destaho acelera, entre tur e 40 + interesadonan cu a registra y cu ta inclui Companianan Petrolero renombra mundialmente. Durante 4 y 5 di mei ultimo tur a keda acerca pa participa den e destaho pa huur e tankinan den nos terminal. E destaho aki ta cera diabierna 15 di Mei. A base di e ofertanan ricibi lo sondea e mihor ofertanan pa inicia e negosacionnan cu e meta di yega nan contractnan concreto cu lo contrubui grandemente na economia di Pais Aruba.

Na mes momento ya caba ta trahando riba e proceso pa crea un pakete di destaho publico pa esnan interesa den e proyecto mas grandi cu ta rehabilitacion di refineria y/of otro industria cu igualmente lo genera un cantidad grandi di cupo di trabou y cu naturalmente lo tin su debido impacto den economia di Aruba. E proceso aki lo tuma un tempo mas largo pa concreta.

Refineria di Aruba N.V. a keda funda prome di october 2016 y den un corto tempo a conoce hopi reto pero ta keda determina pa conhuntamente cu Gobierno di Aruba reestablece un pilar economico cu a demostra den pasado di ta uno cu a contribui grandemente na e economia di Aruba.

Na momento cu RdA NV a tuma over e facilidadnan bek a sigui garantisa suministro di producto pa mercado local attendiendo cu tur e retonan cu esaki a bin cu ne.

Dentro di poco nos lo conoce contractonan nobo entre esnan cu a participa den e destaho di lease tanki na e terminal y asina Pais Aruba ta drenta den un fase nobo y positivo pa e futuro nos refineria.

