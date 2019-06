RCA ta gana Nacional pa asina titula campeon division honor di Aruba su futbol

Den stadion G .Trinidad na Dakota diaranson anochi nacional a topa RCA pa hunga e gran final di Aruba su futbol di e division mas halto,un wega cu basta emocion ambos banda a haya chens den e prome mita pa anota pero tanto keeper Jansen y Cruz a trece salbacion pa nan porteria. Asina prome tempo a bay aden .

Den e di dos tempo wega a cuminsa caminda RCA a lanta e speed di nan wega cu a bin duna resultado cu gol di Ronald Gomez di RCA, cu’n cabes ta anota e unico gol pa asina RCA titula campeon di Aruba su futbol maximo. Pabien na ambos ekipo pa nan tremendo partido.

Si tin di bisa cu AVB tin cu bay haci algo pa e siguiente campeonato paso sino fanatico nan real di futbol cu ta bin wak wega henter temporada lo stop di bin, pa motibo di cierto fanaticonan cu ta yega ora team yega play-off solamente pa insulta. papia y cu actitud agresivo kier bringa cu tur hende den stadion cu ta laga un sabor amargo atras di un temporada di futbol cu tin su retonan. FFD como doño di e stadionnan tambe mester carga responsabilidad di pone regelnan riba porta prome cu fanatico cumpra carchi cu no ta permiti palabranan insolente ni ta permiti falta di respet of tira boter of otro cos riba tereno sino bo ta wordo saca y lo bo no por drenta stadion pa un tempo mester haci algo sino nos lo perde e tiki fanatico nan fiel cu ta bin stadion AVB tambe mester stop e speakernan den tribuna cu dj cu mic pa evita e mal uzo di esaki. Na ningun pais na mundo e cos aki ta pasa na Aruba so fanatico por drenta cu instrumento pa haci desordo pero no mas speaker cu dj. Ban cuminsa pone ordo prome cu desordo y faltamento di respet bira mal custumber den nos futbol.

Na final nos kier felicita AVB pa un temporada di futbol cu tawata tin hopi reto pero na final ta cera cu broche de oro cu RCA Campeon di futbol .

