RCA a bini di patras pa gana La Fama 4-2 den wega clave

RCA den pleno bataya pa clasifica pa play-off cu tres wega mas pa bay ta enfrenta La Fama cu ainda tin chens di alcansa Riverplate pa scapa di hunga play-off pa promocion-degradacion e aña aki.

La Fama den cuminsamento tabata mas cu RCA, cu na nos padece ta un ekipo cu ta depende di un wega di pasenshi, RCA ta hunga pa largo plaso, cu consistencia. Hopi biaha nan tin cu sigui pusha cu nan wega te ora cu nan logra. Asina mes tabata e situacion den e wega aki. Trempan La Fama cu mas proposito y mas energia, te cu nan a logra anota prome tambe. Mientras cu RCA tratando di impone nan wega a haya carchi geel den persona di Nathan Lo-A-Nioe na di 8 minuut di wega y gol di tiro liber di La Fama door di William Pardo Miranda pa haci e wega 1-0 pa e Savaneteronan. Asina mes La Fama a sigui cu iniciativa di wega pa un bon mei ora mas, RCA no por a descifra e wega ainda y tabatin poco yegada riba gol di La Fama, tabata parce cu La Fama tabata mas cerca di amplia bentaha cu RCA reaccionando pa bin bek den wega. E hecho cu Jean Luc Bergen no tabata den wega awe a causa un poco di desorganisacion tactico den RCA su midveld, nan presencia den medio campo tabata falta. Toch ta e tricolornan despues di nan prome atake decente despues di largo tempo ta anota pa empata den pia di Fredrick Gomez, haciendo e wega 1-1, esey tabata e resultado tambe na halftime.

Awo den di dos tempo cu un RCA mas den control y alfin reviva, e wega tabata mas destina pa nan bay pica dilanti, cu algun atake y yegada hopi precies tabata bisto cu RCA tardi of tempran lo anota atrobe despues cu nan a haya nan wega. Condicion fisico di La Fama tambe a cay hopi na e punto di e wega aki, kisas door di e energia cu nan a gasta den gran parti di prome mita of ta simplemente cu nan condicion fisico no por a keda na par cu RCA, cu si ta un ekipo fisico a pesar di tin tambe hopi veterano. E di dos gol di e oncena di Solito a yega na minuut 57 caba pa medio di e laborante Jean Pierre Fingal. RCA controlando midveld tabata controlando e wega tambe awo, nada no tabata pasa banda di Jeamir Howell Brokken den volante di contencion. Despues di hopi presion RCA ta score nan di tres gol pa medio di Frederick Gomez atrobe pa haci e wega 3-1 na minuut 75. Ainda cu control completo di RCA toch den un counter La Fama ta haya un penalty na minuut 81, pero e bala for di tiro penal a dal den tubo evitando e gol di corta bentaha di La Fama. RCA ta haya nan di cuarto gol net despues di esey na minuut 86 despues cu tiro di Jean Pierre Fingal a dal den palo y rebota pa Digion Ras pusha e bala paden pa haci e wega 4-1 pa e tricolornan. La Fama toch a logra haya un gol mas na final di wega na minuut 90+1 pa medio di Luismar Da Silva pa haci e wega 2-4. Na pitaso final e wega a caba 4-2 pa RCA, un bon wega di futbol, tactico, energetico y sportief nos por bisa. Man of the match tabata Frederick Gomez, no solamente pa su dos golnan, pero tambe pa e esfuerso grandi riba gran parti di cancha di e hungado incansabel aki. Bon victoria pa RCA, importante, cu awor ta dunanan 25 punto, un punto so tras di e di cuarto luga, Bubali, cu tin un wega pendiente contra Estrella, hopi cos por pasa ainda, RCA ta den contencion, esey ta sigur. La Fama no a hunga malo, nan a falta mas energia den di dos mita, wel, hungando cu RCA t’asina, awo nan ta keda cu 16 punto, te ainda destina pa hunga play-off di promocion-degradacion hunto cu Caiquetio y dos ekipo clasifica 2 y 3 riba e tabla di division uno.

