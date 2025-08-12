RBC Royal Bank (Aruba) N.V. ta anuncia e culminacion di un negociacion exitoso y firmamento di un contrato colectivo nobo cu Federacion di Trahadornan di Aruba (F.T.A.).
E acuerdo nobo a wordo firma dia 8 di augustus 2025, y ta refleha un compromiso comparti pa e
bienestar di e empleadonan. E ta introduci mehoracionnan significante na cobertura di seguro y oportunidadnan di desaroyo profecional.
“E acuerdo aki ta refleha nos balornan comparti y un compromiso pa sostene nos empleadonan. Nos ta contento di a yega na un acuerdo husto y cu bista pa futuro,” asina Pierre Rafini, Country Manager di Aruba a expresa.