RBC ta sigui partner cu Aruba Little League pa sponsor aña 2019

Dialuna 4 di februari 2019 (Oranjestad, Aruba) – Awe tardi, RBC Royal Bank (Aruba) N.V. a formalisa un biaha mas nan partnership cu Aruba Little League Foundation. RBC, sponsor di Little League ya pa 20 aña, a firma contract pa 2019 cu Presidente District Aruba Little League Foundation durante un encuentro cu prensa na oficina prinscipal di RBC na Sasaki.

Pierre Rafini, Country Manager di RBC Aruba a bisa: “Ya pa 20 aña RBC ta sponsor Fundacion Aruba Little League y nos ta orguyoso riba e partnership ey. Baseball ta hunga un rol sumamente importante, na Aruba pero tambe rond Caribe. E enfoke di RBC no ta solamente riba e deporte, pero mas bien riba e parti di inverti den e desaroya di nos hobennan, cu ta un pilar pa e crecemento di cada pais”, asina Rafini a bisa. “Baseball ta yuda agrandece nos hobennan, door di participa den Little League for di chikito muchanan ta siña colabora, integridad, respet pa otro y disciplina. E calidadnan ey ta yuda forma ciudadanonan ehemplar y lidernan pa futuro. Den nos acercamento y apoyo di RBC pa Little League esey ta keda para central. E ta defini RBC como organisacion y ta duna bida na nos meta: yuda cliente crece y nos comunidadnan prospera”.

Rafini a menciona e diferente hungadonan di Aruba, cu tambe a cuminsa den nan uniform di RBC Aruba Little League y a forma nan carera profesional den baseball. RBC ta orguyoso riba nan logronan y esey tambe ta duna un empuhe pa sigui apoya Fundacion Aruba Little League.

Rhudy Donata, Presidente di District Aruba Little League Foundation a bisa: “Nos ta orguyoso di e apoyo consistente di RBC como un patrocinado principal. Cu e yudansa financiero e fundacion por sigui inverti pa yuda desaroya e muchanan di Little League na Aruba”. Donata a indica cu e ta spera cu e publico di Aruba ta bini wak e weganan di Little League pa duna apoyo na nos muchanan.

Rafini a conclui e encuentro di prensa: “Nos ta confia den e colaboracion y e relacion di tempo largo cu Aruba Little League y nos ta spera cu nos ekiponan por iguala e exitoso resultadonan di 2018. Nos ta desea tur hobennan hopi exito den e preparacion pa e campeonato di Little League.

