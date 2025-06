Rayshawn Nicholson di Chaco Taekwondo Academy a sali best fighter den categoria infantil y Mattan Knepel di Chaco Taekwondo Academy a sali best fighter den categoria cadet. Ava Hernandez di “Expect The unexpected Taekwondo Foundation “ETU” a sali best fighter den categoria Junior y Nicole Tromp di Estrella Taekwondo & Martial Arts Foundation a sali best fighter den categoria senior. Antonio Estillore di Estrella Taekwondo & Martial Arts Foundation a sali e atleta mas motiva den Cas Bon Taekwondo Cup 2025 na luna di Mei y a haña su copa.

Aracari Taekwondo Cup 2025 tabata un otro evento organisa pa Brazil Taekwondo Stichting cu bringadonan cu curason grandi pa bringa y a demonstra Taekwondo na e next level.

Brazil Taekwondo Stichting ta felicita tur participante y e miho bringadornan den Aracari Taekwondo Cup 2025.