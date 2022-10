Fin di september 2022 a tuma nota di e articulo den de Volkskrant di e interview cu politicologo sr. Wouter Veenendaal y historiado sr. Gert Oostindie unda nan ta expresa nan proposicion, of miho bisa nan idea cu islanan cu ta cai bou Reino Hulandes haya zetels den Parlamento di Hulanda, mirando cu tin maneho cu ta wordo dicidi den Parlamento di Hulanda, cu consecuencia riba tur paisnan den reino.

Parlamentario Kamperveen ta di opinion cu como representante di pueblo, ta Parlamentario nan deber pa tin parti den e debate aki riba leynan cu ta afecta nos Pais, e no ta un mal idea ariba su mes pero nos como Aruba lo mester tin un miho bista huridico ariba e asunto aki.

Si nos tuma IPKO(Interparlementair Koninkrijksoverleg) como ehempel, e ta un di e tiki instrumentonan cu Aruba tin. No obstante un instrumento hopi importante unda miembronan di parlamento di e 4 paisnan den reino, Aruba, Corsou, Sint Maarten y Hulanda ta haya e oportunidad pa debati riba temanan cu a wordo poni den agenda di varios luna prome caba. Asina aki parlamentarionan di Aruba por vocifera nan mes pa asina trece Aruba su posicion dilanti ariba temanan relevante cu ta afecta Aruba y tur Pais den reino. Claro ta keda na cada parlamentario pa hasi nan tarea manera debe ser pa por realmente bisa algo of debati na nivel durante e reunion nan aki. Solamente asina por bisa cu a hasi bon uzo di e biahe pa IPKO y duna un bon actuacion como representante di pueblo di Aruba. Parlamentario Kamperveen ta duna elogio na lider di plataforma Raiz, Raymicheline Raymond pa a demostra di ta un miembro participativo den e reunionnan di IPKO.

Pa bai bek na e articulo, te unda e influencia di Aruba su bos por yega despues di IPKO si e mensahe cu yega den tweede kamer no ta bin directo for di Aruba mes? Den e articulo ta hasi un pregunta cu ta interesante pa comunidad di Aruba y tambe pa pone e topico aki den perspectiva: “Dicon na Hulanda tin asina tiki interes riba teritorionan cu a wordo anexa cu forza y ta parti di reino ya caba pa cuater siglo?”

Un punto di bista interesante cu hopi biaha no ta para keto ariba dje paso ainda Aruba ta depende grandemente riba sosten di Hulanda y despues di COVID mas ainda. Pero con a para cu e lealtad cu Hulanda tin cu Aruba? Cu nan interes pa expande nan conocemento no solamente ariba Aruba, Corsou y Sint Maarten, pero tambe ariba e BES-eilanden (Boneiro, St. Eustatius y Saba) cu nan ta supone di adapta maneho pa nan, pero hopi biaha ta mira cu ta “copy paste” pa e paisnan menciona. Pa tuma como ehempel, e structura con Aruba su gobernacion ta wordo forma.

E articulo aki tambe ta refleha riba e manera cu Paisnan Caribense cu ta cai bou reino, tabata of ta wordo mira door di politiconan di Hulanda. Expresionan manera “bende e islanan riba markplaats na e highest bidder” y asta for di e Premier di Hulanda sr. Mark Rutte cu durante un bishita na aña 2013 a bisa cu “si yama mañan y bisa cu kier sali for di Reino Hulandes, e mes lo percura pa regel esey mesora”. Pero nan ta lubida cu ta mas cu 400 aña Aruba tin bou reino Hulandes y no ta paso nos a kies pe, no ta paso Aruba tabata kier, sino paso no a keda cu ningun otro opcion.

“Si Hulanda a inverti seriamente den scolnan na Korsow y Aruba 25 aña pasa, awe lo tin menos hoben cu chens limita pa progresa y menos hoben ‘antiyano’ na hulanda cu no tin chens mes.”- sr. Oostindie ta expresa -. Si Hulanda a inverti den e islanan ora nan tabata Nederlandse Antillen lo awe porta e situacion financiero na Aruba di berdad lo tabata otro.

Sigur un articulo interesante cu ta ofrece un otro punto di bista cu ta custuma cune for di e hulandesnan y reinforsa e pensamento cu mester mehora Aruba su relacion den Reino Hulandes. Esaki ta di aprecia mirando cu si ta pidi Gobierno di Aruba pa involucra Parlamento den decisionan cu ta toca Aruba, e mesun cos por wordo bisa encuanto influencia di Aruba su Parlamentarionnan riba decisionnan cu ta pasa na Hulanda y cu tin efecto directo riba nos pais Aruba.