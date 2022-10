Diahuebs 20 di october den comision di Overheids NV’s, Nutsbedrijven, Energie, Parlamentarionan miembro di e comision a ricibi un presentacion di e proyecto di parke di molina di biento na Rincon na San Nicolas for di grupo di utilidad na Aruba. E grupo aki ta consisti di profesionalnan di WEB NV, NV Elmar, Utilities, y otro companianan cu ta aporta como stakeholder den e proyecto aki. E interest ta halto unda diferente compania a demostra via un ” Expression of Interest” pa maneha e proyecto di molina di biento.

Durante e presentacion a percura pa trece padilanti e preocupacionnan di pueblo encuanto e facturanan di WEB y Elmar cu a drenta fin di luna di september 2022 pa cobransa di juli 2022. Nan a duna splicacion riba esaki y a informa cu cada cliente lo mester tuma contacto cu e team di WEB of Elmar pa verifica e uzo of consumo di factura.

Elmar a haya diferente keho di clientenan, cu lo mester a paga 3 dia extra riba nan cuenta di coriente cu a pone nan pasa pa e siguiente bracket pa uzo di coriente. Actualmente WEB y Elmar a menciona cu nan ta haciendo un investigacion a base di data y analisis di e cifranan di e luna di juli y augustus 2022. Tambe a duna di conoce cu 55% di e mercado di Aruba ta uza “digital smart meters” y cu e sistema aki ta yuda na educa nos comunidad pa consumo di coriente na Aruba.

Mester menciona si cu NV Elmar tin un retraso di 2 aña pa motibo di e pandemia. Nan ta purbando di trece un solucion pa e proyecto aki.

Finalmente WEB a informa cu oficialmente a hedge pa e ultimo kwartaal di aña 2022. Pregunta ta keda si WEB lo bay hedge pa aña 2023 – 2024.

Parlamentario Kamperveen lo keda monitor e desaroyonan den e sector di energia di nos pais y ta keda positivo mirando e pasonan cu ta wordo hasi pa e cambio transitorio di energia sostenibel. E comision su mision ta pa sigui promove uzo di energia eficiente, implementa e cambio necesario pa energia limpi, renobabel y sostenibel.