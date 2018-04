Raymond Gradus (CAft): Aruba a uza modelo economico robez pa maneha su finanzas

Recientemente den un declaracion, Sr. Raymond Gradus, presidente di e colegio di supervision financiero di Aruba (CAFT) : “Aruba a uza un modelo economico robes (pa maneha su situacion financiero). Y awor Aruba ta cosechando e frutanan amargo”. Raymond Gradus ta splica tocante e situacion di cada isla riba su mes, caminda cu esun di Aruba ta esun cu a hala mas atencion. Segun Gradus, gobierno, pa a stimula e economia di e isla den e añanan di recesion, a opta pa inverti den un forma anti cyclistico. Y esey ta algo cu Aruba ta pagando un “prijs caro” pe.

,,E deficit pa 2017 a origina prome cu gabinete Wever Croes a sinta. Lesa nos consehonan riba dje numa” Sr. Gradus ta enfatisa, indicando cu no ta awo na 2018 e deficit a wordo crea. E deficit a wordo crea for di tempo di e gabinete anterior. Mes momento Gradus ta sigura cu ya na 2015 e debe di Aruba a yega cerca di 80% di e Producto Interno Bruto (PIB). “Berdad ta cu Aruba a logra te cu 2016 pa cumpli cu e norma di deficit, pero esey a sosode cu yen di ‘cortamento y pegamento’. Hopi di e formanan aki tabata incidental, segun Gradus.

Tambe Sr. Gradus a tuma nota di e discusion politico di tiramento di culpa riba otro entre e gabinete anterior y esun actual. “Mi sa di e discusion, pero mi ta prefera di mira e futuro. Tin hopi oportunidad tambe. E sector turistico ta booming. Tin mas forma pa diversifica e economia y crea un crecemento” Gradus a sigui bisa. A mira cu prome minister Wever Croes tin e ambicion pa drecha e situacion. Y e mester haci’e tambe pasobra Aruba tin un economia ciclico. Cu esey, Gradus kier men cu ora cu Merca niester, Aruba ta haya un griep. “E bon ta cu e gabinete actual a distancia su mes di e modelo economico di pasado” e presidente a sigui bisa.

Ta claro cu e normanan anteriormente acorda, un surplus di mei procent e aña aki, ta fuera di alcance pa e momentonan aki. Y tambe e compensacion deficitario pa 2017 no ta alcansabel. Sino, lo no ta papia di un recorte di seis te cu shete porciento di e BIP. Nos ta compronde cu no ta tur cos ta por wordo haci di biaha, pero si ta necesario pa tuma medidanan firme a corto plaso. E aumento di BBO (crisisheffing) ta un di nan. E solucion no solamente mester wordo den forma di aumenta ingreso, pero tambe pa reduci e gastonan. Ta pesey a insisti firmemente pa tin miho control ariba e gastonan.

Presidente di CAft, Sr. Raymond Gradus ta consciente tambe cu Aruba ( y e otro islanan cu tin supervision financiero), constantemente tabata tin critica riba e hecho cu e consehonan cu e colegio ta ‘sugeri’, hopi biaha no ta tene cuenta cu e situacion social di e isla(nan), sino mas bien ta consehonan fuerte cu e unico meta pa drecha e situacion financiero. “No ta bay segun nos, pa corta den economia di e pais, sino pa crea perspectiva” segun Gradus a bisa. “Finanzas publico duradero ta na bienestar di e pueblo. Y cu si gobernantenan ta haya nos fastioso tin biaha? Ami lo a preocupa si nan no a haya nos fastioso”.

Gradus no ta di acuerdo cu e critica cu CAFT tabata ‘na soño’ y no tabata actua y a wordo mira como un tiger di papel of un tiger sin djente. “Mi no ta reconoce mi den e cuadro ey. Nos por pone e dede riba e heridanan, pero nan ta ‘den cuadro di Reino Hulandes’ paisnan autonomo” Sr. Gradus a remarca tocante esaki. “Nos ta supervisornan (financiero). Nan mes tin cu tuma decision y pasonan” Gradus a sigui bisa. E ta sigura si cu leynan ta ofrece CAFT pa duna nan consehonan mas peso pa wordo treci dilanti. Y esey sigur nos lo (sigui) haci” Gradus a bisa.

Tocante e ambicionnan di Gabinete Wever- Croes, cu tin como meta pa tin un surplus presupuestario pa 2021 pa prome biaha, Gradus ta haya cu ta laat. “Ta pa e credibilidad di e finanzas publico pa cuminsa mas pronto posibel na baha e debe gubernamental. Bo mester ta un stap dilanti di e siguiente crisis”, Raymond Gradus, presidente di CAft a finalisa bisando.

Fuente: http://www.bonaire.nu

