Siman pasa, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a ricibi e rapport final di e Proyecto “Voedselhulp”, Pakete di Cuminda. Durante e pandemia, riba presion di Hulanda, Gobierno mester a tuma over e proyecto di “Voedselhulp”, over for di Rode Kruis Aruba na juli 2021 pa sigui yuda esnan cu a keda den necesidad despues cu Covid 19 a bati nos porta. Hulanda lo a yuda Aruba financiamento pa esaki. Te fin di December 2021, un total di 6201 hogarnan, mas o menos 15 mil persona a wordo atendi durante e periodo aki. E costo di e Proyecto aki pa e periodo aki a yega na e suma di AWG. 14.2 miyon cua Aruba a paga den su totalidad. Prome cu e periodo aki, e programa di pakete di ayudo alimenticio a wordo implementa pa Rode Kruis Aruba, cu a ricibi fondonan directo for di Hulanda. “Nos a cumpli cu nos parti. Bureau Rampenbestrijding Aruba, Directie sociale zaken y Fundacion Pa Nos Comunidad a tuma e reto y a ehecuta e proyecto aki na forma hopi profesional. Pais Aruba a pone fondo disponible y asina miles di persona por a wordo yuda durante e pandemia”, Prome Minister a duna di conoce. Diabierna 29 di april, e rapport final a wordo entrega na Gobierno. Prome Minister ta gradici tur cu a haci e proyecto aki un exito.

