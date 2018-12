Rapport di Plan Crisis Social cu recomendacionnan di UNICEF ta cla

Sra. Glenda Hernandez, directora di Departamento di Asuntonan Social, a splica cu e raportahe Plan Crisis Social, a wordo updated. E programa di UNICEF ta wordo ehecuta. Y e señora di UNICEF lo bin bek den april, unda cu tur e puntonan di UNICEF a recomenda pa trata e casonan.

P.e. Massacampaña, nan tin recomendacion den kico a traha den Latino America y Panama. DAS a cuminsa cu nan Massacampaña caba, pero nan ta bay wak kico ta e experiencia di UNICEF tin aden. Lo cuminsa cu safety na januari, unda cu lo train full e cel cu dos partner, lo train instancianan di scol, tur cu tin di haber cu abuso di mucha, pa wak kico ta e señalnan cu mester haci algo na e problema aki.

Bo ta wordo confronta cu’n problema y hopi hende den e sector, di cierto profesionnan, manera polis, docente, nan no sa con pa reconoce ni atende adecuadamente. Esey lo duna training na januari, con pa reconoce y adresa esaki adecuadamente. Mester bin training. Aruba no ta cla. E casonan no a ‘hit rotbottom ainda”. Ainda tin temponan mas malo pa bin. Y nos hendenan no ta cla pa bin cu situacionnan asina. Pa esey mester bin training. Aworaki DAS ta bezig cu’n caso cu nan kier regla, unda cu Hospital ta e back office di casonan cu mester wordo investiga. Y awo tin demasiado poco hora pa wordo atendi y investiga pa pone cla pa OM. Esey ta cosnan cu ta bezig ta reglando tras di cortina.

E ta basta cos cu ta andando. Sra. Hernandez a sigui bisa cu mester duna trainining. Y manera a bisa UNICEF cu nan no kier pa nan bin haci e cosnan pa nos, pero bin duna training, polis, docnetenan. Trainnan pa handle di e manera adecua. Y esey ta tuma tempo. Aña 2019, ta bay ta hopi activo den con ta bay train e hendenan con pa reconoce y actua.

Sra. Hernandez a sigui bsia cu e ta reuni cu tur departamentonan y despues cu tur e fundacionnan, ya cu e grupo ta mucho grandi. Tur luna tin cierto palabracionnan ta wordo haci. Y tin tambe trahando na e sistema di registracion, na famia y muchanan vulnerabel. Esey ta bay pone cu e hendenan tin cu bay traha rond di casonan. E ora ta traha hunto ariba e casonan cu 4 sector y ta bisa kico ta e rol di cada ken. Tur esakinan ta wordo poni den sistema y e mensahe ta bay pa e cierto sector pa bisa di kico tabata su rol den esaki y kico el a haci cun’e. E ta bay bira un poco mas strak. Te asina leu, Sra. Glenda Hernandez, directora di Departamento di Asuntonan Social.

Comments

comments