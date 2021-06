Rapport di FPNM ta mustra cu mayornan mester di ayudo den criansa di yiunan

Fundacion Pa Nos Muchanan a haci un encuesta bou di mama di muchanan di 0 pa 5 aña. E fundacion ta hopi contento cu e cooperacion ricibi, ya cu nan colaboracion a permiti nan traha un rapport cu datonan valioso.

E fundacion ta mas contento pa e reaccion pa motibo cu esaki a wordo haci durante pleno pandemia y toch e mamanan a coopera. A haya cooperacion di 625 mayor pa contesta e preguntanan. Mayoria tabata mama.

Segun drs. Caroll Kock, Freelance Consultant pa investigacion y maneho di FPNM, un di e conclusionnan ta cu pa gran mayoria ser mayor ta nan felicidad di mas grandi. Esaki tabata pa practicamente tur, tanto mama y tata.

E retonan ta mas tanto riba tereno di disciplina, nan ta lucha pa ta consecuente, tin mas pasenshi y controla nan emocionnan miho na momento di pone disciplina pa e yiunan.

E economia di Aruba cu ta depende di turismo ta causa cu mayoria di cuponan di trabou cu tin na Aruba ta den sector hotelero y cu salario minimo. Esaki ta causa cu tur dos mayor tin cu traha. Nan ta yega cas cansa, poco dia di vakantie y cu poco ora y energia cu nan por dedica na nan yiunan. “Kisas esaki ta causa cu fuse ta bula mas lihe. E ta algo cu mester bay studia con pa atende cu ne.”

Un otro aspecto ta cu mester tin mas herment na disposicion di mayornan cu ta lucha cu criansa di nan yiunan y pa haci esaki di e miho forma posibel.

Den e investigacion aki a ripara tambe cu un di cada cinco mayor mester di apoyo den criansa di nan yiu. Pa henter Aruba e ta nifica rond di 2 mil famia. Esaki lo ta un trabou cu dos fundacion so lo no por atende cu ne. E mester ta un trabou conhunto di diferente instancia. E ta manera e rapport ta bisa: “It takes a village to raise a child”. No solamente e mayornan, pero un red cu ta yuda den esaki.

Fundacion Pa Nos Muchanan ta bay mira con pa implementa e conclusion hunto cu otro stakeholdernan.

