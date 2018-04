Rapport di 40 aña di timeshare presenta na gobierno pa crea un plataforma di timeshare

Aruba Timeshare Association tabata di bishita cerca Prome Minister, Sra. Evelyne Wever- Croes y Minister di Turismo, Sr. Dangui Oduber, caminda nan a presenta un rapport pa gobierno, relaciona cu 40 aña di timeshare. Nan deseo lo ta pa crea un plataforma, kisas manera cu Dialogo Social, pa cual Sr. Ursell Arends, presidente di Aruba Timeshare Association ta splica.

Meta principal di e bishita aki tabata pa presenta un rapport cu a wordo traha pa Universidad di Aruba, Aruba Tourism Authority y Aruba Timeshare Association hunto cu profesor di University of South Carolina pa haci e analisis di tur e datonan colecta. Esaki a produci e rapport “40 years of timeshare in Aruba”, caminda cu e di prome timeshare na Aruba tabata Aruba Beach Club na 1977,

Esaki a bini cu e intencion pa mira impacto di timeshare riba nos economia y e caracteristica cu ta haci Aruba unico den Caribe y cu ta depende grandemente di timeshare. Un 40% den ocupacion di camber riba turismo. Tambe ta poni cu mas di 20% di nos GDP ta bini door di timeshare y esaki ta duna un indicacion cu e ta un player grandi den e mercado. Otro indicador ta cu na aña 2007 y 2009 ora mundo a pasa den un situacion financiero penoso, timeshare a keda carga cu economia y fuera di esey e ta garantisa e airlift pa Aruba, tur siman. Mayoria di hotel ta traha cu sistema di diasabra pa diasabra y esaki ta haci cu airport ta keda yen tur weekend.

Timeshare tambe a haya su retonan cu e instalacion di e condominio na Aruba y e ta mustra manera un competencia, y esaki a wordo tuma na cuenta riba e rapport unda cu a haci analisis riba e punto aki cu e stake holdernan. Hunto cu tur e asociacion concerni a traha un inventario di tur e retonan aki pero tambe cu e solucionnan tambe y a palabra cu Su Excelencia Minister President y e reto cu tin industria den su totalidad den caso di AHATA como stake holder importante cu tambe tin su retonan, cu kisas ta diferente di loke Timeshare ta experiencia. .

Pa es motibo aki, Aruba Timeshare a bin cu e solicitud pa bin cu’n plataforma kisas casi mescos cu Dialogo Social, unda cu tur e partinan por bin hunto cu solucion pa e retonan, ya cu na final di dia tur hende sa cu crisisheffing cu a wordo tuma ta pa para e sangramento pero no ta cura e herida, Sr. Ursell Arends, presidente di Aruba Timeshare Association, a splica.

Si tur traha den conhunto e ta trece mas beneficio pa Aruba, pa tackle e asunto aki pa asina Aruba sali beneficia. Asina e medidanan cu CAft y Hulanda kier pa tuma, e faha cu mester a hala mara, ta keda un tiki mas alivia tambe.

Un di e retonan di time share tabata e “unfair business clan’ cu un total di 3100 condominio y other recommendations, cu ta ofreci riba Airbnb, hotelnan y diferente website cu total di 2100 camber, y tambe un total di 1087 cu ta operando actualmente, anto gran parti di e cambernan aki no ta paga e 9,5% di Touristheffing y tampoco ta coopera cu e Environment levy, siendo cu time share si ta paga nan fairsharetax tur luna y ta kere husto cu esunnan cu ta opera cu condominio y ta explota esaki riba e isla tambe mester tin e deber di paga esaki.

Por ultimo, Sr. Ursell Arends, presidente di Aruba Timeshare Association a splica cu si gobierno por implementa e leynan existente, pa colecta e fondonan, anto di e forma aki e peso pa carga e medidanan ta haya mas alivio. Tambe tin cosnan cu a keda pendiente for di aña 2013 manera Environment Levy, cu nunca a wordo introduci y e impacto aki time share no por keda tapa mas siendo cu na Eagle Beach gran parti di e timeshare ta opera y si por mira busnan ta bini y ta dump e turismo di crucero riba e beach y ta crea un hectic environment riba e beachnan aki, y esaki ta stroba turista di timeshare cu ta bin di hopi aña, unda cu nan no por disfruta di Eagle Beach manera antes mas, y mester keda proteha esaki pa e no bira e mesun situacion cu a tuma luga na Palm Beach.

