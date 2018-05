Raporta dañonan den nos infrastructura, naturalesa y mas via InfrAruba

Recientemente Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente conhuntamente cu representantenan di diferente departamento gubernamental a lansa e portal nobo Infraruba.com. InfrAruba ta un plataforma moderno unda cu comunidad di Aruba mes por cuminsa coopera den locual ta cuido di nos infrastructura, medio ambiente/naturalesa y barionan na un forma mas participativo.

Pa algun luna caba gobierno conhuntamente cu diferente departamentonan/instancianan gubernamental a bin ta desaroya un proyecto nobo na bienestar di comunidad di Aruba.

“E ministerio ultimamente ta enfoka no solamente den desaroyo di infrastructura, pero den crea balansa di loke ta desaroyo infrastructural economico y proteccion di nos medio ambiente, como tambe e bienestar y calidad di bida di nos hendenan den cada bario,” minister di Infrastructura Otmar Oduber ta expresa. Awor ciudadanonan mes por yuda e departamentonan pa por eherce nan trabao y di otro banda percura pa crea mas eficiencia logrando productividad tambe dentro di departamentonan di gobierno via InfrAruba. Henter comunidad awor por ta vigilante pa yuda eherce e control necesario cerca un meldpunt cu ta bay tin su centro na e Task Force di Bureau City Inspector. Infraruba ta crea e oportunidad pa raporta y yuda hende bira mas consciente pa stop di comete cierto infraccionnan contra nos medio ambiente y naturalesa principalmente.

Cu e plataforma aki tambe e diferente departamentonan por tin un miho bista y mas informacion disponibel na nan pa por actua debidamente.

Departamentonan envolvi

E portal aki pues lo funciona den cooperacion y esfuerso mutuo di diferente departamento gubernamental encarga cu nos infrastructura y medio ambiente. Infraruba ta un portal pa brinda e oportunidad na comunidad di Aruba pa yuda den e proceso di mira kico ta bay robes den diferente area. Tambe si bo topa cu cualkier infraccion cu bo ta desea pa raporta pero bo no tin acceso na internet, e servicio ta duna bo oportunidad pa por yama e departamento concerni cu locual bo kier raporta anto un representante lo yuda bo cu esaki. E departamentonan envolvi ta Departamento di Infrastructura y Planificacion (DIP), Departamento di Obra Publico (D.O.W), F.C.C.A, D.L.V (Kadaster), Serlimar, Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (D.N.M), Bureau City Inspector, Departamento di Inspeccion Technico (D.T.I.) y Parke Nacional Arikok. Na mes momento e meta di InfrAruba tambe ta pa e departamentonan aki por brinda un servicio mas inovativo, responsabel y eficiente basa riba hechonan. Na e forma aki e diferente departamentonan di gobierno por tin un miho bista riba kico tur ta bayendo robes y unda tur mester actua, haci algun trabao of ahustacion, y por ta mas envolvi cu e comunidad mes pa resolve problemanan.

Proceso pa raporta via InfrAruba

Via Infraruba, bo lo por raporta cualkier infraccion online na comfortabilidad di bo mesun cas via computer of celular. E idea ta pa bo por tin e abilidad di raporta cualkier infraccion na un manera facil, rapido y eficiente totalmente digital. E infraccionnan cu bo por raporta ta encera careteranan den mal estado of estado peligroso, cualkier daño na infrastructura, obhetonan peligroso riba caminda of animalnan morto. Tambe por raporta riba problemanan den bo bario manera holornan straño, cas den estado deplorabel of molester di zonido. Bo por raporta riba infraccion den maneho di desperdicio, tiramento di sushi ilegal of dumpnan ilegal. Tambe dañonan contra medio ambiente of nos playanan, destruccion di naturalesa of daño na animalnan den lista di extinccion.

Bo ta simplemente subi e website, scoge un cateogoria y kico specifico bo kier raporta. Describi e suceso, laga sa na unda bo a wak e y ki ora, anto inclui un imagen of corto video.

Bo nomber no ta necesario pa inclui, pues bo por keda anonimo si bo ta desea. Ta necesario pa verificacion di un submision real, pues lo rekeri un email adress pero esaki lo permanece anonimo pa publico. Manera cu e peticionnan ta drenta, esakinan ta keda categorisa automaticamente y tur departamentonan concerni lo tin miho bista riba tur punto y con pa actua. Hunto cu e departamentonan, bo lo por sigui e proceso aki, mira con lihe e problema ta wordo resolvi y haya notificacion tambe di esaki ora cu e keda soluciona. E plataforma aki ta pa duna mas accesibilidad na e ciudadano mes pa tuma accion. Mescos ta e deber di un gobierno pa entre otro implementa leynan necesario, e cooperacion activo di comunidad tambe ta hunga un rol pa locual ta e desaroyo continuo di un pais. Conhuntamente cu esfuerso di comunidad di Aruba, cu e plataforma aki e poblacion por keda motiva otro pa actua pa un Aruba mas sano, limpi y sostenibel.

Comments

comments