Diasabra merdia un problema di pareha pa algun biaha caba conoci pa polis na Santa Cruz a bay for di man. E homber su cabes no ta bon y e problema di pareha a bay asina leu cu e homber a wanta e muhe paden contra su boluntad y no kier a laga e dam.

E dama a sinti su mes secuestra y a pidi yudansa di polis, debi cu e homber ta conoci pa ta agresivo recherchenan a pidi yudansa di team di areato su rapid team pa duna un man.

Asina e team special a drenta paden y manda e sospechoso vloer y detene. A dama a keda na e sitio y recherchenan a haci nan investigacion y combersa cu e dama.