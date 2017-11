Opinion Publico: Carta di trahadonan di Parke Nacional Arikok

Na mesa di redaccion di Masnoticia, a yega un comunicado di parti di Parkrangernan di Parke Nacional Arikok, caminda nan ta manifesta nan malcontento contra di ex- Minister Mike de Meza cu nunca a yega parke pa cera conoci cu e trahadonan di Parke Nacional Arikok.

E carta ta sigui bisa cu Sr. Greg Peterson tambe kier bin cambia statuut hunto cu e managernan. Siman pasa diabierna, Minsiter Otmar Oduber a keda di haci un bishita na Parke Nacional Arikok, pero esaki a wordo cancela. Pero esunnan mes cu mester sa, no tabata na altura, cual ta e rangernan, e trahadonan di parke. E managernan kier a tene e bishita di e minister secreto, pa nan so papia cu e minister. Manera semper nan ta tene tur cos scondi pa e trahadonan. Segun e trahadonan, niun minister no tin nada di bisa den parke, cu nan ta yega trabao ora cu nan kier y ta bay cas ora cu nan kier.

Actualmente nan ta bezig ta cambiando e logo di Parke Nacional Arikok. Parke Nacional no tin nada pero nada di haber cu tribon, calco of turtuga. E rangernan ta haya cu minister Otmar Oduber mester bin papia directamente cu e trahadonan di parke, ya cu e managernan lo brainwash e minister, pintando tur cos bunita, sin cu e trahadonan mes haya un chance pa papia cu e minister en cuestion. Al contrario, ta hopi cos ta malo den nos parke nacional y tin paar di manager cu ta gana hopi placa, pero cu no sa nada di e trabao. Ta e parkrangernan, cu ta esunnan cu ta gana menos placa, mester splica e managernan, siñanan di e trabao.

Casa di e directora ta cana pariba- pabao den parke, pero niun hende no ta na altura cu si e tambe ta ariba payroll di Parke Nacional Arikok. Ta reinando un disgusto bou di e trahadonan di Parke Nacional Arikok, pa cual nan ta pidi atencion di e minister pa cu e situacion reinante aki.