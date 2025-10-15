Ariba diasabra 4 di october na Villa Floralina a tuma lugar e prome dia di competencia pa Interpaso 2025. Directiva di OCA ta contento di por a mira cabaynan nobo den pista, of cu a bolbe bek den pista despues di un tempo di ausencia. Cuminsando cu e categorianan di Paseo y Castrado, e yeguanan Bienvenida y Chiquinquira ambos cu montador nobo, a bay cu premio di Mihor Yegua. Den Castrado nos por a mira e ehemplar nobo Hercules propiedad di Alfred Lacle a haci su debut cu exito pa wordo premia como e mihor cabay castra den modalidad di Trocha. Rasputin cu Rescate a enfrenta otro den Paso Fino, caminda Rasputin a sali e Mihor Castrado den e categoria aki. Den e modalidad di Trocha Vendaval a bolbe logra sali Gran Campeon, logrando 3 titulo den e anja aki desde su yegada na Aruba. Cu un solo participante den e modalidad di Trote y Galope Conquistador a presenta den un bon forma pa wordo premia como e Gran Campeon.
Pa loke ta e Paso Finonan, e potranca Sortija de Deo Volente di Lea Vink a hasi su debut y a bay cu e premio di Mihor Potranca den Proceso. Pa loke ta e Campeonato Joven, Sol Radiante de las Piedras ta un otro potro cu a haci su debut den gran forma pa gana e Campeonato Joven riba e ehemplar Zafiro Azul. Den e yeguanan a mira algun cambio, caminda Florentina mester a enfrenta Babilonia y Polvora como tambe Nina Bonita y Electra den categoria di yeguas mayor, pero a cay cortico pa yega Gran Campeonato pa defende su titulo. Polvora y Electra de la Mecanica tur dos a bolbe pista despues di un tempo di ausencia. Den Gran Campeonato a keda e yegua di famia Peterson Candela de Villa Floralina pa enfrenta 3 yegua di Rancho Las Piedras cual ta Miss Aruba, Polvora y Babilonia. Akinan ta caminda Rancho Las Piedras a sali e gran ganador door di logra e premionan di Gran Campeona, Reserva y Prome Finalista.
Den e machonan tabata tin revancha entre Sixto III y Secreto de Magico. Sixto II di Rancho Las Piedras desde su yegada di Colombia na januari a sa di sali dos biaha Gran Campeon, pero e biaha aki Secreto de Magico di famia de Cuba a sa di logra bek su corona, lagando Sixto III como e Campeon Reserva despues cu Sixto III y Sublime Refleho a bay comparacion. Insomnio a keda como segundo finalista den e Campeonato. Un pabien na tur rancho y montador cu nan resultado.