Rampenbureau lo bin cu modulo di calamidad pa scolnan

Actualmente mester ta prepara riba cualkier situacion di risico, relaciona cu e cambio di clima y desaster natural, pero tambe riba tur e peligernan cu ta rond di e mundo. Sr. Franklin Ridderstaat, di Departamento di Calamidad ta amplia mas ariba esaki.

Nos mester ta prepara pa tur cos, ya cu Aruba lo no scapa tampoco for di e desasterenan di delincuencia of terorismo, pa cual Departamento di Calamidad lo presenta un modulo educativo pa cuminsa crea mas consciencia riba pueblo. Mester bira cu no ta horcan so por pasa, pero tin hopi incidente cu por pasa, un explosion, tiramente y meter ta prepara.

Aña pasa tabata tin un encuentro cu UNESCO hunto cu’n persona di United Nations tocante siguridad. Y e parti di scol tambe a bin ariba e punto aki y e punto nan a keda di wak cierto documentacionnan a keda intecambia, pa hink’e toch como parti di e Curiculo mes. Of e studiantenan na scol mes por haya puntonan, pa weganan den forma didactico.

Tambe Franklin Ridderstaat, a splica cu tin un sistema di hunga pa scolnan unda mucha por siña di tur esaki manera Risk Plan y board game unda cu nan lo bay siña di cierto risiconan cu lo por sucede na momento di emergencia of desaster a base di preguntanan cu ta wordo haci den e wega y esaki lo ta un forma di conscientisa.

Mercadeo di prevencion pa cu mucha lo ta hopi mas efectivo cu hende grandi den comunidad, caminda cu e mesun mucha lo bay cas cu e informacion anto e ora e mayor lo bay tuma esaki na cuenta y e lo bay tin su efecto. Aunke cu tin hende cu ta bisa cu desaster nunca no lo bin na Aruba pero en berdad tin hopi situacion di tur sorto di desaster y peligernan rond di e mundo y e ta mas miho pa pueblo keda prepara pa e cos di mas malo pa en caso cu lo por a bini .

E parti di scol lo ta e focus cu departamento di calamidad ta bezig awor aki pa cuminsa duna apoyo ora nan celebra su actividad di e mainta di reflexion cu nan tin den desaroyo caba na programa di scol unda cu lo bay parti algun sorto di manual cu docente tin cu djis yena algun informacion. Mester tin hende tambe cu tin smaak pa pensa pa haci algo ariba dje. E mesun plan por wordo uza na cas y na trabao, tur camidna, esey ta e parti importante cu mester tene cuenta cun’e.

Paisnan di Latinoamerica manera Colombia y Puerto Rico hunto cu Merca, Hulanda y Spaña, ta obliga pa e docente tuma un curso di refreshemenent, pa ta prepara pa cualkier comunidad pa e ta prepara pa su muchanan. Kisas algo asina lo mester sosode na Aruba tambe. Ora di haci obligatorio, e ta haya resistencia. E ta yuda pa salba bo mesun bida, y tambe pa yuda pa evita pa crea mas daño. Actualmente si algo pasa na scol, tur hende ta core bay tur caminda. No tin punto di encuentro unda tur hende ta topa. Esaki mester wak con pa trece y kisas hunto e sindicato di maestronan, hunto cu e schoolbestuur pa haci’e na manera, cu pa aña dun’e pa grupo y pa aña cada dos training.

Lo por tuma contact riba e facebook pa conoce mas informacion di departamento di calamidad na Aruba, caminda cu lo ta wordo publica diferente articulonan informativo y casonan puntual cu a sucede den algun di nos barionan, anto esaki ta busca pa haci e site mas activo tambe, unda cu ta menciona entre otro cua lo ta e areanan di risico den caso di desaster y otro topiconan cu comunidad lo por lesa y keda informa .

Ta corda e comunidad cu departamento di calamidad lo tin un training riba dia 15 di Maart pa tur esunnan cu lo kier participa por tuma contact riba facebook, bishita e website, pasa libremente pa busca mas informacion of por yama tambe na 58880100 of email [email protected]

E ta tuma su tempo, e ta un departamento chikito pero ta purba duna informacion pa e comunidad keda bon informa.

E training di dia 15 lo ta un training pa departamentonan di gobierno, y no lag’e na oficina di gobierno so, pero sector priva tambe por participa.

