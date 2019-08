Rampenbestrijding Aruba ta cuminsa cu campaña di conscientisacion preparando aruba pa temporada di horcan

Temporada di Horcan a cuminsa na juni y ta dura te november. Manera ta conoci Aruba ta un isla bendiciona y ta cay pafo di area di horcan pero esaki no ta kita cu mester prepara comunidad pa cualkier eventualidad relaciona cu Horcan y of mal tempo. Mirando cu ta yegando e periodo mas intensive, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reuni cu Bureau Rampenbestrijding Aruba (BRA) pa dialoga riba cierto puntonan di preparacion pa cu e temporada aki. BRA ta bay cuminsa cu un campaña di conscientisacion riba e tema di Horcan y preparacionnan necesario pa cu e temporada aki.

“E miho forma pa por bin bek despues di un calamidad ta con bon bo ta prepara prome cu e calamidad pasobra nunca por sa con fuerte e ta bin. Mi ta urgi e pueblo pa sigui e campaña di conscientisacion di Buraeu Rampenbestrijding Aruba. Sigui nan conseho y recomendacionnan facil con pa prepara pa esaki”, Prome Minister a enfatisa.

Aruba semper ta keda bon prepara y ta keda actualisa pa si acaso un horcan azota nos isla. Hurrex 2019 ta un training grandi di horcan pa asegura cu tur hende y departamentonan ta bon prepara. E training aki a tuma luga durante siman. Palabracionnan ta cu si dado caso Aruba ta den peliger di horcan, e comision aki encabesa pa e Comandante di Brandweer lo ta esnan cu lo informa y alerta pueblo di e situacion na tempo pa asina tur hende por prepara na tempo.

“Hopi hende ta sigui alertanan riba media social cu hopi biaha por crea panico innecesario. Mientras cu Comandante di Brandweer no duna informacion of alerta oficial, e ora mas sigur Aruba no ta den peliger di horcan. Gobierno di Aruba ta pidi si na comunidad pa sigui e campaña Rampenbestrijding Aruba, cuminsa prepara y no warda te na ultimo momento”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

