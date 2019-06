Ramon Todd Dandaré: Mi recuerdonan di 30 di mei 1969

Despues cu mi a obtene mi diploma di Spaño M.O. dia 4 di februari 1969 y mi kandidaatsexamen cum laude na april na Universidad di Amsterdam, mi a regala mi mes un biahe rond di henter Europa, mayoria di biaha pidiendo y hayando lift, pero di bes en cuando tambe biahando den trein of den bus, y generalmente kedando den tur sorto di posada pa hoben (jeugdherberg).

Dia 30 di mei 1969 mi tabata na Praga, capital di Checoslovakia, unda durante dia mi a hang around y slenter riba Plasa Wenceslao y e cayanan den bisindario. Tambe pa motibo di presencia di trupa di solda Ruso na tur skina di caya, mi pensamentonan a bay naturalmente na e Primavera di Praga un aña prome, introduci pa Alexander Dubĉek dia 10 di april y termina sangrientamente door di e Rusonan mediante un invasion dia 20 di augustus. Riba Plasa Wenceslao naturalmente mi a recorda tambe e studiante Jan Pallach, kende como protesta pa e presencia Ruso a cende su curpa na candela dia 16 di januari 1969 y a muri un par di dia despues.

E anochi di dia 30 di mei 1969 na Praga mi tabata hunto cu algun amigo Africano di Biafra, Nigeria, cu kendenan mi a cera conoci eynan. Nos a bay un fiesta pa celebra e di dos aña di independencia di Biafra, proclama unilateralmente pa e Gobernador Igbo Chukwuemeka Ojukwu y cu a conduci na e Guera di Biafra y e genocidio di e pueblo Biafrano door di gobierno di Nigeria.

Unabes cu nos a yega bek na e camber di un di e amigonan Biafrano ey, nos a sinta scucha mas o menos tres or di marduga e Noticianan Mundial di Radio BBC di Londen riba onda cortico. Leu leu y vagamente mi a tende e locutor bisa: “News from Curaçao, Dutch Antilles! Willemstad, the capital, is on fire! Here are the details…” Mi a grita mi amigonan: “That’s our country, Curaçao is one of our islands!” E ora ey mi a bay sinta mas cerca di e radio y mi a scucha cu atencion loke BBC tabata anuncia di e sucesonan di e dia 30 di mei ey na Willemstad. E prome cos cu mi a sinti pasa door di mi celebro y door di henter mi curpa tabata amargura, amargura pasobra mi tabata asina leu di Hulanda y mucho mas leu ainda di Antia. Na yoramento mi a bay drumi riba e luga cu nan a prepara abou na vloer pa mi, kibrando cabes tocante tur loke a sosode na Willemstad e dia 30 di mei ey, pakico el a sosode y ta con lo mester a sigui awor. Al fin y al cabo ta Antiano nos tur tabata! “E lucha mester sigui!”, mi tabata pensa. Mi no a logra pega soño e anochi ey.

Su mainta mi a bay pura pura na embahada Hulandes na Praga pensando cu ey nan lo por sa mas di e suceso, of cu, kisas, por lo menos nan lo a ricibi corant fo’i Hulanda den cualnan por a lesa un ke otro. Pero den mi ansha mi a lubida cu ta diasabra, e embahada tabata cera. Mi a bay busca mi destino na Plasa Wenceslao, pero yegando ey mi a cambia di idea y mi a dicidi di bay Oficina di Telegraf pa yama mi amiga di Corsou Carole Francis na Leiden pa haya sa mas di loke a pasa. “Si, cos ta hodido! Nan a kima Corsou! Tin tur sorto di informacion contradictorio ta andando! Hulanda a manda 300 marinier! Mañan djadumingo tin un manifestacion grandi na Den Haag! Nan ta yamando tur Antiano bin manifesta y mustra nan disgusto contra loke Hulanda a haci! Colmo di colonialismo!” “E desgraciadon’ey!”, mi a pensa den mi mes.

Diadumingo anochi mi a bolbe yama Carole pa haya sa ta con a bay cu e manifestacion. Antiyas Liber ta esun cu a organisa e marcha di protesta y el a sali di Vredespaleis bay Antillenhuis na Badhuisweg na Scheveningen. Ey Polis a ataca e manifestantenan cu klop y riba cabay y recherche a aresta varios manifestante. Diferente organisacion Antiano y Surnameño a protesta energicamente contra e sucedido y e forma di proceder di Polis. Mi tabata djindja di rabia riba tur loke a sosode na Den Haag, anto cu mi no por tabata presente.

Dialuna trempan mi a bolbe bay embahada. Grandi tabata mi sorpresa y mas grandi ainda mi decepcion ora cu e recepcionista a bisa mi cu nan no tabata sa di nada y cu tampoco nan no a haya corant for di Hulanda. “Pero diabierna Corsou tabata na candela!”, mi a grita. “Ja, meneer, maar daar kunnen wij niks aan doen, het bericht is bij ons niet binnengekomen. ”Wel, mi por a papia cu e embahador anto?” “Nee, meneer, de ambassadeur is op het ogenblik in een belangrijke vergadering!” Cu gana di kibra tur cos den e embahada na filingrana y casi sin por a lanta mi pianan pa cana mi a sali bay for di e embahada Hulandes na Praga.

Mainta trempan dia 25 di juli (riba mi biahe bek pa Aruba, na unda lo mi a bay traha como docente di Spaño na Colegio Arubano) mi a yega Corsou cu e bapor Oranje Nassau. Den e oranan di mainta mes pura pura mi a cana bay kantoor di Algemene HavenUnie (A.H.U.) na Pietermaai. Lamentablemente, asina leu cu mi ta corda, ni Papa Godett, ni Amador Nita ni Stanley Brown no tabata presente. Tres siman prome nan a lanta e partido politico Frente Obrero i Liberashon 30 di mei (F.O.L.). E ora ey mi a papia si cu algun sindicalista y persona simpatisante di F.O.L. cu tabata presente eynan tocante futuro di Antia como pais independiente den mundo, un pais den cual su hendenan lo por a biba liber y cu respet pa otro, un pais sin discriminacion di trahado. Di e ideal ey finalmente no a resulta nada.

